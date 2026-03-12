Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El costo de vida en el sur del país volvió a registrar un incremento durante el segundo mes de 2026. De acuerdo con los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la inflación de febrero en la región Patagonia fue del 3%, en línea con el promedio nacional para el mismo período (2,9%).

El informe oficial también señala que los servicios volvieron a ser uno de los rubros con mayor incidencia en la variación mensual, con subas vinculadas a vivienda, transporte y otros gastos asociados al funcionamiento de los hogares.

En tanto, los alimentos también registraron incrementos durante el mes, con aumentos en productos frescos como frutas, verduras y carnes, rubros que suelen tener fuerte impacto en el índice general de precios.

Los datos publicados por el INDEC, región por región.

De esta manera, el comportamiento de los precios en la Patagonia continúa mostrando particularidades respecto de otras regiones del país, debido principalmente al peso que tienen los costos logísticos, el transporte y los servicios, factores que inciden con mayor intensidad en la estructura de gastos de las familias del sur.

Especialistas señalan que estas variables explican en gran parte por qué el costo de vida en las provincias patagónicas suele ubicarse entre los más altos del país, especialmente en rubros vinculados al consumo cotidiano.

En cuanto a las distintas regiones del país, en la región Pampeana también se ubicó en el 3 por ciento, mientras que la más baja fue en el gran Buenos Aires con el 2,6 por ciento. La más alta fue en la región Noroeste, con 3,5 por ciento. Cerquita se ubicó Cuyo, con 3,4 por ciento, y Noreste con 3,1 por ciento.

En Patagonia, los rubros que más subieron fueron Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles con el 9,3 por ciento; Educación, 4 por ciento; Salud, 3,6 por ciento; y Alimentos y bebidas no alcohólicas con el 2,5 por ciento, entre otras.