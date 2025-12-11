Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Justicia avanzó este miércoles en la investigación por presuntas maniobras irregulares vinculadas a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El juez federal Daniel Rafecas confirmó que la mansión mencionada en una denuncia que apuntaba a Claudio Tapia y Pablo Toviggino está registrada a nombre de MALTE SRL, una empresa que figura como proveedora de la AFA y que anteriormente perteneció al exfutbolista Carlos Tevez.

La resolución incluyó el levantamiento del secreto fiscal de MALTE SRL, con el objetivo de profundizar en el origen de los fondos utilizados para la compra de la vivienda y determinar si existieron maniobras destinadas a ocultar a los verdaderos beneficiarios.

Según los registros comerciales, la finca fue transferida el 30 de mayo de 2024 a REAL CENTRAL SRL, firma vinculada a Luciano Pantano y su madre Ana Conte, movimiento que ahora también quedó bajo la lupa judicial.

En el marco del expediente, Rafecas solicitó a la Agencia de Recaudación (ARCA) toda la información fiscal de MALTE SRL y de sus socios o directivos. Entre ellos figura, según datos preliminares aún sujetos a verificación documental, Mauro Javier Paz, exdirector de la liga de fútbol femenino de la AFA.

El caso se originó a partir de una denuncia que relaciona la propiedad con presuntos movimientos financieros irregulares de altos dirigentes del fútbol. La Justicia intenta establecer si hubo operaciones destinadas a disimular el verdadero origen del dinero involucrado en la transacción inmobiliaria.

Mientras tanto, la causa Sur Finanzas sigue generando derivaciones. En los últimos días, la Policía Federal Argentina llevó adelante más de 30 allanamientos en distintos clubes e instalaciones vinculadas a posibles operaciones comerciales y financieras con la firma investigada. Entre los lugares allanados se encuentran la Sede Viamonte de AFA, el predio de Ezeiza y clubes como Racing, Independiente, San Lorenzo, Argentinos Juniors, Platense, Barracas Central, Deportivo Armenio, Los Andes, Deportivo Morón, Excursionistas, Temperley, Victoriano Arenas, Sportivo Dock Sud, Estrella del Sur, Acassuso, Banfield, Brown de Adrogué y Defensores de Glew.

Los procedimientos apuntan a reconstruir los presuntos vínculos comerciales y financieros entre Sur Finanzas e instituciones deportivas, ya sea a través de contratos de sponsoreo o mediante operaciones administrativas que hoy se encuentran bajo investigación.