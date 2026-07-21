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La Justicia de Estados Unidos confirmó una condena contra la Argentina por la expropiación de Aerolíneas Argentinas, al rechazar la apelación presentada por el Estado nacional y ratificar el pago de USD 390,9 millones a favor del fondo de inversión Titan Consortium, actual titular de los derechos del litigio.

La decisión fue adoptada por la Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia, que dejó firme la sentencia de primera instancia y habilitó al fondo a continuar con las acciones judiciales para intentar cobrar la indemnización en territorio estadounidense.

Cómo fue la causa

La causa tiene su origen en la reestatización de Aerolíneas Argentinas y Austral, concretada en 2008 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Tras la expropiación, el entonces propietario, el grupo español Marsans, llevó el caso ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), organismo del Banco Mundial encargado de resolver disputas entre Estados e inversores.

Cristina Fernández de Kirchner en épocas de presidenta, junto al entonces titular de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde.

En 2017, el Ciadi falló a favor de Marsans y fijó una indemnización de USD 320 millones, monto que, con los intereses acumulados, supera actualmente los USD 390 millones. Posteriormente, los derechos del reclamo fueron adquiridos primero por Burford Capital y luego por Titan Consortium, que desde 2021 impulsa la ejecución del laudo en los tribunales estadounidenses.

La resolución representa un nuevo revés para el Estado argentino y aumenta la presión sobre sus activos en el exterior. De hecho, Titan ya había promovido acciones para intentar embargar garantías vinculadas a los antiguos Bonos Brady depositadas en la Reserva Federal de Nueva York.

Acto de Cristina Fernández junto a Sergio Massa, durante el gobierno de Alberto Fernández.

Aerolíneas, con resultados positivos

El fallo judicial se conoce mientras Aerolíneas Argentinas atraviesa una mejora en sus indicadores financieros.

La compañía informó que cerró 2025 con una ganancia operativa de USD 112,7 millones, casi el doble del resultado obtenido el año anterior. Además, ratificó que no requerirá aportes del Tesoro Nacional durante 2026, en línea con la política del Gobierno nacional de sanear la empresa con el objetivo de avanzar, en el futuro, con un proceso de privatización que deberá contar con aprobación del Congreso.

Según la empresa, la mejora de los resultados responde a una reducción de la planta de personal, el cierre de rutas deficitarias, la optimización de operaciones y la racionalización de costos.