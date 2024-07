Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Oscar Jégou y Hugo Auradou, integrantes de la Selección francesa de rugby, fueron imputados formalmente el viernes pasado por abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos personas, es decir, una violación grupal. La imputación inicial de un hecho gravemente ultrajante fue retirada. Ambos decidieron no declarar en la causa.

La víctima, representada por la abogada Natacha Romano, acusó a Auradou de haberla abusado al menos seis veces, golpeándola y mordiéndola junto a Jégou. Los hechos habrían ocurrido en la habitación del Diplomatic Hotel, donde se hospedaban.

Argumentos de la defensa

El abogado defensor, Cúneo Libarona, expresó su satisfacción por la decisión judicial y destacó la gravedad de la imputación: “Estoy muy conforme con la fiscalía que trabajó duramente en los últimos días. Conseguir el traslado de mis clientes a un domicilio privado es un avance extraordinario teniendo en cuenta la gravedad de la imputación”.

El defensor también argumentó que mantener a los jugadores en prisión preventiva en un penal, como el de San Felipe, donde está encarcelado el conocido “hombre gato” Gil Pereg, representaba un riesgo para su integridad física: “La imputación de un delito sexual conlleva una posible venganza en la población penitenciaria. Son dos jóvenes de 20 años que no hablan español, que no tienen antecedentes, que vinieron a la Argentina a representar a su país. No tienen forma de escapar. Una prisión domiciliaria sería lo más prudente”.

Próximos pasos

Jégou y Auaradou dejarán la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos del Polo Judicial mendocino para alojarse en un domicilio privado bajo las condiciones establecidas por la justicia. La defensa continuará trabajando en probar la inocencia de los jugadores, con la esperanza de un eventual sobreseimiento basado en las pruebas del expediente.