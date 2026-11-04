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La senadora nacional por Santa Cruz, Alicia Kirchner, logró este miércoles un paso decisivo en el Senado de la Nación para la aprobación del proyecto denominado “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad” . El tratamiento en reunión plenaria de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano se llevó a cabo tras la moción de privilegio promovida por la legisladora santacruceña en la última sesión de la Cámara Alta, con el objetivo de dar dictamen a la propuesta que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y asegurar su votación antes del vencimiento de la normativa vigente fijado para el próximo 31 de diciembre.

Alicia Kirchner, senadora por la provincia de Santa Cruz.

Al hacer uso de la palabra durante el plenario de comisiones, Alicia Kirchner remarcó el contundente respaldo institucional que la iniciativa cosechó en su sanción de origen y la urgencia de su ratificación en el Senado: “El tema que estamos tratando ahora y que ha recibido media sanción por parte de la Cámara de Diputados, con 237 votos afirmativos, 9 negativos y 4 abstenciones. Entre los puntos más importantes que se señalan tienen que ver con el tema de la pensión no contributiva, el tema de los prestadores y fundamentalmente, yo lo que les quiero aclarar que el próximo 31 de diciembre vence la ley, por lo cual es fundamental que antes de terminar el periodo legislativo le demos sanción“.

Asimismo, la senadora fundamentó la prioridad de proteger los derechos adquiridos por sobre cualquier debate secundario, enfatizando que “toda ley es perfectible y seguramente tendremos que mejorar muchas cosas, pero hoy tenemos que garantizarles a las personas discapacitadas la mayor cobertura que tengan en general“.

El dictamen de mayoría de la iniciativa impulsada por Kirchner institucionaliza el esquema de protección consagrado en la Ley 27.793.

El dictamen de mayoría de la iniciativa impulsada por Kirchner institucionaliza el esquema de protección consagrado en la Ley 27.793, retirándole el carácter de emergencia y transitoriedad para otorgarle estabilidad definitiva. Entre las reformas normativas proyectadas, la ley sustituye el artículo 9 de la Ley 13.478 fijando que la pensión por invalidez laboral o discapacidad —acreditada mediante el Certificado Único de Discapacidad (CUD)— equivaldrá al 70% del haber mínimo del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) con actualización periódica. Además, consolida la compatibilidad del beneficio con el trabajo registrado o monotributo hasta el tope de dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. En caso de superar dicho umbral, se prevé la suspensión provisoria en lugar de la baja definitiva, garantizando la rehabilitación inmediata de la pensión ante la finalización del empleo o la reducción de los ingresos del titular.

El tratamiento fue en reunión plenaria de las comisiones de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano.

En materia prestacional y de regulación arancelaria, el texto ratifica el arancel unificado y actualizado según el artículo 7 bis de la Ley 24.901, preservando el principio de nomenclador único e indexación automática de las prestaciones de acuerdo al índice de movilidad jubilatoria atado al IPC. Del mismo modo, el marco normativo asegura la cobertura médica básica del Plan Federal Incluir Salud para los titulares de pensiones no contributivas y mantiene los incentivos patronales con contribuciones reducidas para las empresas que contraten en forma permanente a personas con discapacidad. El dictamen incorpora además auditorías permanentes entre los organismos oficiales para verificar los datos de los beneficiarios, garantizando el derecho a defensa previa y la rehabilitación provisoria durante el proceso de revisión administrativa.

Tras la firma del dictamen en las comisiones de Infraestructura y de Presupuesto y Hacienda, el proyecto de ley impulsado en la Cámara Alta por la senadora Alicia Kirchner junto al bloque de Unión por la Patria quedó habilitado formalmente para ser tratado y sancionado de manera definitiva en la próxima sesión ordinaria del Senado de la Nación.