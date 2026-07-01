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La minería argentina ratifica su rol estratégico en la macroeconomía nacional como proveedora neta de divisas. Según el último informe de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), el sector mantiene una condición sistemáticamente superavitaria en su balance cambiario y un crecimiento sostenido en el comercio exterior durante los primeros meses de 2026.

El saldo mensual del sector minero experimentó un incremento del 46,9% en comparación con abril de 2025. Este comportamiento destaca la resiliencia de la actividad en un contexto global volátil y un marco normativo interno en plena evolución.

Tracción cambiaria

En el análisis acumulado de los primeros cuatro meses de 2026 frente al mismo período del año anterior, la minería mostró un salto significativo. El sector registró un ingreso neto de 3.258 millones de dólares, lo que representa un incremento del 75% respecto a los 1.860 millones de dólares reportados en el lapso previo.

Este nivel de expansión ubica a la actividad minera por encima del promedio de crecimiento de los principales complejos exportadores, superando la variación interanual de sectores clave como la energía (58%), alimentos, bebidas y tabaco (51%) y la agricultura general (59%). Por su parte, el sector oleaginosos y cerealeros reflejó una retracción marginal del 1%.

En lo que respecta exclusivamente al aporte de divisas de mayo de 2026, el sector generó 615 millones de dólares. Aunque la cifra marca una oscilación mensual a la baja del 23% en comparación con el mes inmediato anterior, el saldo interanual consolidó una variación positiva del 36,1%. Con estos parámetros, el acumulado histórico del sector entre 2010 y los primeros cinco meses de 2026 alcanza los 66.305 millones de dólares aportados al mercado de cambios.

La minería es clave para la economía regional de Santa Cruz.

Expansión del superávit

Los datos del comercio exterior correspondientes a los primeros cinco meses de 2026 refuerzan el perfil superavitario de la industria. El saldo comercial de la minería se expandió un 75,8% en relación con el acumulado del año anterior, impulsado principalmente por el dinamismo de los despachos al extranjero.

Las exportaciones mineras acumuladas hasta el quinto mes registraron un incremento del 73,8%. En contraposición, las importaciones de insumos y bienes de capital por parte de las empresas operadoras crecieron a un ritmo ostensiblemente menor, con una variación del 16,2%. Esta asimetría positiva amplió la brecha de la balanza comercial sectorial a favor de las cuentas locales.

Actualmente, el sector minero representa el 9,6% del total de las exportaciones generales de la República Argentina. En términos relativos de complementariedad con otras industrias de peso, el volumen exportado por la minería equivale al 17,7% de todo lo despachado por el complejo agropecuario y al 77,3% de lo generado por el sector de petróleo y gas (O&G).