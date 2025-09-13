Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la noche de este viernes, el exGran Hermano Thiago Medina circulaba por la Ruta 7 cuando, según testigos, impactó contra un automóvil que estaba girando hacia una calle lateral. Fue trasladado de urgencia al Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, donde se encuentra internado en terapia intensiva con pronóstico reservado.

En la operación de emergencia, los médicos debieron extirparle el bazo, y también se le detectaron lesiones en el tórax, los pulmones y otros órganos internos.

Al momento del accidente, Medina conducía una Honda Tornado, un modelo muy popular en Argentina por su potencia y versatilidad.

Se trata del mismo vehículo que el exGran Hermano había mostrado en un video en su cuenta de Instagram el 20 de octubre de 2024, donde se lo veía andando con entusiasmo por las calles de su barrio.

El video, compartido cuando ya se encontraba fuera de la casa más famosa del país, mostraba al joven en diferentes ángulos y tomas hechas con un dron en dónde graficaba su destreza en las calles.

Un detalle a destacar es que, a pesar de conducir a baja velocidad y en un barrio cerrado, el joven utilizaba un casco, elemento que le salvó la vida en el accidente que sufrió este viernes.