La Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una alerta global por la presencia de fentanilo contaminado en Argentina, luego de que se detectaran infecciones graves y muertes asociadas al consumo de este medicamento adulterado.

El comunicado indica que seis lotes fabricados por HLB Pharma y Laboratorios Ramallo presentan bacterias multirresistentes, capaces de provocar infecciones potencialmente mortales, sobre todo en pacientes críticos. La OMS pidió a los países retirar los productos de circulación y reforzar la vigilancia en las cadenas de suministro.

La advertencia llega tras el brote registrado en el país, vinculado al lote 31202 de Fentanilo HLB, en el que se hallaron cepas de Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii resistentes a los antimicrobianos. Según la investigación judicial en curso, 122 muertes podrían estar relacionadas con estos medicamentos adulterados.

En mayo, la ANMAT había prohibido la comercialización del lote cuestionado y suspendido la producción de Laboratorios Ramallo, señalando graves fallas en los procesos de fabricación.

La OMS instó a no utilizar los inyectables involucrados y acudir de inmediato a un centro de salud en caso de haber recibido el medicamento o presentar síntomas posteriores a su aplicación.