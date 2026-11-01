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La Opinión Austral volverá a participar como media partner de Argentina Global Energy 2026, el Fórum Nacional de Energía organizado por LIDE Argentina, que tendrá lugar el próximo 5 de noviembre en el Alvear Icon Hotel de Buenos Aires.

Bajo el lema “La carrera global por el capital y la infraestructura”, la nueva edición convocará a empresarios, ejecutivos, funcionarios, especialistas y referentes del ámbito energético para analizar las oportunidades y los desafíos que enfrenta la Argentina en un escenario internacional marcado por la creciente demanda de energía y la competencia por atraer inversiones.

La jornada tendrá como eje central la posibilidad de transformar el potencial energético nacional en desarrollo económico, capacidad de inversión y protagonismo en el mercado internacional.

Entre los temas previstos se encuentran la regulación, la infraestructura, la innovación, la sustentabilidad y las condiciones necesarias para posicionar al país como un proveedor confiable de energía para la región y el mundo.

La agenda contará con la participación de figuras del sector público y privado. Entre los nombres confirmados se encuentran el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el presidente de LIDE Argentina, Rodolfo de Felipe; el titular de LIDE Energía y AES Argentina, Martín Genesio; y los directivos Ricardo Markous (Tecpetrol), Sergio Martín Mengoni (TotalEnergies), Oscar Sardi (TGS) y Fernando Bonnet (Central Puerto).

También integrarán el panel Flavia Royón y Pablo Cervi, representantes de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles del Senado; además de ejecutivos de empresas vinculadas al transporte, la distribución y la infraestructura energética, como TGN, TRANSENER y EDENOR.

Por otra parte, el programa contempla un capítulo digital con la participación de Horacio Marín, presidente y CEO de YPF; Eduardo Montich, presidente del Grupo EMA; Ricardo Janches, director sénior para Latinoamérica de NETRIX Global; y Alejandro Smaha, presidente de Hitachi Energy Argentina.

A través de este espacio de intercambio, LIDE Argentina buscará promover consensos y aportar perspectivas sobre las decisiones estratégicas que requiere el desarrollo energético nacional. En ese marco, La Opinión Austral acompañará nuevamente el evento como media partner, al igual que en ediciones anteriores.