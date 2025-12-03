Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Bajo el grito de “Petri, Petri, Petri”, lanzado desde los palcos de la Cámara de Diputados en medio de fuertes aplausos, el ex ministro de Defensa, juró como diputado nacional por Mendoza.

En su camino hacia el lugar de la jura, Luis Petri devolvió el saludo de la gente con la mano en alto y en particular señaló e hizo el gesto del pulgar arriba, saludando especialmente al presidente Javier Milei y los demás integrantes del palco presidencial.

Luis Petri juró como diputado nacional por la Libertad Avanza en representación de la provincia de Mendoza. FOTO: PRENSA DIPUTADOS

Al momento de la jura Luis Petri, que lo hizo bajo la fórmula 2 (Por Dios, por la Patria y estos Santos Evangelios) señaló: “Por la Constitución Nacional, por la libertad de los argentinos, y bajo la protección de la Virgen del Cármen de Cuyo, patrona del Ejército de los Andes, ¡Sí Juro!“.