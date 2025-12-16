Belén, el largometraje protagonizado y dirigido por Dolores Fonzi, alcanzó un avance decisivo en su proyección internacional: superó la instancia de selección de la Academia de Hollywood y quedó entre las producciones preseleccionadas para disputar el Oscar a mejor película internacional. El martes 16 de diciembre, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas difundió once shortlists correspondientes a distintas categorías. En el rubro internacional, el listado quedó conformado por 15 obras, elegidas entre 86 títulos previamente aceptados por la AMPAS.

De acuerdo con el reglamento oficial, la institución considera internacional a toda película con una duración superior a 40 minutos, realizada fuera de Estados Unidos y con predominio de diálogos en una lengua distinta del inglés. En esta etapa inicial participaron votantes de todas las ramas, siempre que acreditaran el visionado mínimo exigido para la categoría.

Con el objetivo de asegurar equidad, los largometrajes se distribuyeron en siete grupos de evaluación, integrados por 12 o 13 títulos cada uno. La conformación contempló criterios de diversidad regional, identidades de género y extensión de las obras. Para validar su participación, cada integrante debió ver la totalidad de las películas asignadas. Esta primera ronda tuvo lugar entre el martes 9 y el viernes 12 de diciembre.

La atención ahora se concentra en el jueves 22 de enero de 2016, jornada en la que la Academia revelará los cinco candidatos finales por categoría. La gala de los premios Oscar, en su edición número 98, se celebrará el domingo 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Hollywood.

El antecedente resulta favorable para la cinematografía argentina. En cada ocasión en que una producción local ingresó al shortlist internacional, luego figuró entre las cinco finalistas. Así ocurrió con Relatos salvajes, de Damián Szifron, en diciembre de 2015, y con Argentina, 1985, dirigida por Santiago Mitre, en 2022.

De todos modos, el panorama competitivo de la temporada aparece especialmente riguroso. Entre las candidatas con mayor respaldo se encuentran Fue solo un accidente, del iraní Jafar Panahi, ganadora de la Palma de Oro en el último Festival de Cannes y presentada por Francia; Valor sentimental, de Joachim Trier, representante de Noruega y distinguida con el Grand Prix en Cannes; y la brasileña El agente secreto, reconocida en el mismo certamen con los premios a mejor dirección para Kleber Mendonça Filho y mejor actor para Wagner Moura.

Mejor Película Internacional: las 15 películas que quedaron en la lista corta de los Oscar

Argentina: “Belén” Brasil: “The Secret Agent” Francia: “It Was Just an Accident” Alemania: “Sound of Falling” India: “Homebound” Iraq: “The President’s Cake” Japón: “Kokuho” Jordani: “All That’s Left of You” Noruega: “Sentimental Value” Palestina: “Palestine 36” Corea del Sur: “No Other Choice” España: “Sirât” Suiza: “Late Shift” Taiwán: “Left-Handed Girl” Túnez: “The Voice of Hind Rajab”

Trailer de Belén, la película de Dolores Fonzi