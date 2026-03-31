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El Ministerio de Capital Humano informó este martes que la pobreza en la Argentina continúa descendiendo y se ubicó durante el segundo semestre de 2025 en 28,2%, de acuerdo a la medición publicada este martes por el INDEC, una baja interanual de 9,9 puntos porcentuales respecto del segundo semestre de 2024.

La incidencia de la pobreza marcó también una caída de 3,4 puntos respecto del cálculo anterior, que fue de 31,6% para el primer semestre de 2025. Esta medición es la más baja de los últimos 7 años, desde el primer semestre de 2018, cuando registró 27,3%.

Además, se ratifica la firme tendencia a la baja de la incidencia de la pobreza, que tuvo su pico más alto en el primer semestre de 2024, alcanzando al 52,9%, lo que representa un fuerte descenso de la pobreza de 24,7 puntos porcentuales durante la gestión de Javier Milei.

En tanto, la indigencia también mostró una baja interanual, al ubicarse en 6,3% después de haber registrado 8,2% en el segundo semestre de 2024, lo que implica una disminución de 1,9 puntos porcentuales. Es el registro más bajo desde el segundo semestre de 2018, y marca una fuerte baja de 11,8 puntos porcentuales respecto del pico de 18,1% registrado en el primer semestre de 2024.

De esta manera, desde el ministerio de Capital Humano subrayaron que “gracias a la implementación de políticas económicas que han contribuido a reducir la inflación y estabilizar la economía, sumado a las acciones encaradas desde el Ministerio de Capital Humano, focalizadas hacia los sectores más vulnerables, de manera directa, transparente y sin intermediarios, la pobreza continúa descendiendo en la Argentina.