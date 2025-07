Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El artista argentino Duki, una de las figuras más influyentes del trap en habla hispana, atraviesa un momento profesional consagratorio, con una gira mundial en marcha y el reciente lanzamiento de su álbum Ameri. Sin embargo, sus más recientes declaraciones durante una entrevista con el canal de streaming Hispa generaron una fuerte polémica en redes sociales, luego de reflexionar sobre la fama, la ansiedad y la identidad de los jóvenes.

“A los jóvenes les pasa que no pueden desarrollar una identidad. Llegan a los 20 años viendo a todos los demás y quieren ser todo lo que son los otros. Entonces, a los 20 años, si tenés que laburar en un lugar limpiando platos, nada flaco, bancátela”, señaló el cantante de 28 años. Y agregó: “Yo sé que vos flasheás que querés ser Justin Bieber, porque ahora todos quieren ser famosos”.

Duki, oriundo de La Paternal, apuntó que muchos jóvenes hoy aspiran a ser “streamers, influencers o músicos” motivados únicamente por el deseo de fama: “La gente quiere ser famosa porque de chicos ven la vida de los demás y piensan que eso es lo que está bueno”.

Uno de los fragmentos más controversiales de la entrevista fue cuando afirmó: “La mayoría de los famosos que conozco no sé si son felices, la verdad, me parece que ninguno es feliz”, y comparó su círculo íntimo con personas ajenas a la fama: “Para mí, es feliz la gente que cuando vuelvo a mi casa y los veo, mis amigos, mi familia… gente que labura, que a veces no llega a fin de mes, pero tiene su plato de comida, su familia, lo que realmente necesita para vivir”.

También envió un mensaje directo a quienes lidian con ansiedad: “Hay que tratar la ansiedad, pero tampoco se queden en esa de ‘me abrazo a la ansiedad y pienso que soy un incomprendido y que el mundo es difícil’”.

Finalmente, Duki lanzó una advertencia que no pasó desapercibida: “Si seguimos así, en 20 años no va a haber médicos. Toda la gente va a querer ser lo que son los otros, entonces nadie va a querer ser barrendero, nadie va a querer laburar atendiendo un kiosco. Es parte de la vida también”, concluyó.

Polémica en redes: críticas por el contraste entre discurso y letras

Las declaraciones del trapero generaron un encendido debate en redes sociales, donde muchos usuarios señalaron la contradicción entre su mensaje y las letras de sus canciones, que suelen exaltar el consumo de marcas de lujo, los autos costosos y un estilo de vida inalcanzable para la mayoría de sus oyentes, especialmente los jóvenes a quienes apunta su discurso.

“La letra más tranquila del Duki y Emilia: todos me tienen envidia, Versace Versace, nadie tiene lo que yo tengo”, ironizó el usuario @kevufarra. Otro tuit, viralizado rápidamente, señaló: “El Duki: yo a los 15 me compré mi Lambo y vos pagás el súper con tarjeta, sos un nabo … also el Duki: los pibes ahora quieren ser todos famosos, nadie quiere laburar”.

El usuario @golessinvar fue contundente: “Y no, nadie quiere ser barrendero… pero hay gente que no le queda otra. Tiene que pagar las cuentas”. Mientras que @NazaSanchez29 escribió: “Ahora tenemos que empatizar con los ricos en vez de con los pobres jaja”.

La respuesta de @HolySyzygy fue una de las más replicadas: “Sí, porque el tipo que se levanta todos los días a las 6 de la mañana cagado de frío para que al final no le alcance para llevarle comida a sus hijos o no pueda pagar la luz o el gas anda extasiado de felicidad… es más, cuanto más le falta, más feliz es”.

@RodriiFerreira8, en tanto, aportó una mirada distinta: “Duki, yo te re banco, pero la gente laburante ya no mide por el trabajo a realizar sino por el sueldo. Yo estoy en hotelería, pero tengo conocidos que son barrenderos en Capital y ganan hasta el doble que yo. Si a mí me ofrecen ser barrendero voy de una”.

Otros fueron más duros. “Vive en una nube de ped… este y se cree que habla con la posta”, escribió @hotboyfriendok. En tanto, @eugggeeeeee señaló: “El nivel de ignorancia que tenés que tener sobre la situación de tu país para decir ‘Felices son los que no llegan a fin de mes’ con tanta soltura, es gravísimo”.

Un presente musical potente

En medio de la controversia, Duki sigue cosechando logros en su carrera. Su paso por el Movistar Arena fue un rotundo éxito, con miles de fanáticos que corearon temas de su nuevo álbum Ameri. El show abrió con “Leitmotiv” y siguió con “Nueva Era”, en un despliegue escénico cargado de visuales, bailarines y efectos especiales. En “Buscarte lejos”, sorprendió con bombos en vivo y pasos de malambo, fusionando el trap con elementos del folklore argentino.

El cierre fue tan emotivo como simbólico: el público se despidió mientras sonaba la versión del Himno Nacional Argentino interpretada por Charly García, en lo que fue una noche vibrante y significativa en el regreso del artista al país antes de continuar su gira.