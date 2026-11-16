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La Selección argentina se enfrentará este martes a Costa Rica en un amistoso internacional y Lionel Scaloni todavía mantiene una duda en la formación titular.

En el arco estará Gerónimo Rulli, quien viene de ser titular en la derrota ante Uruguay del viernes pasado, en La Bombonera.

La única incógnita está en el lateral izquierdo, donde el entrenador deberá decidir entre Nicolás Tagliafico y Román Vega. Por el sector derecho jugará Agustín Giay, mientras que la zaga central estará integrada por Leonardo Balerdi y Lisandro Martínez.

En el mediocampo se espera el regreso de Alexis Mac Allister y Enzo Fernández. Más adelante aparecerían Nicolás Paz, Gianluca Prestianni y Matías Soulé. Estos últimos dos serían las novedades respecto del equipo que enfrentó a la Celeste, en lugar de Thiago Almada y Exequiel Palacios.

En ataque, Julián Álvarez será la principal referencia ofensiva. El delantero viene de marcar el único tanto argentino en la caída frente a Uruguay.

La posible formación de la Selección argentina ante Costa Rica: Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Román Vega; Nicolás Paz, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Gianluca Prestianni, Julián Álvarez y Matías Soulé. DT: Lionel Scaloni.

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