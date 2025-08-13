Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La querella de la ex presidenta Cristina Kirchner pidió condenar a 15 años de prisión por tentativa de homicidio agravado a los detenidos Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte a raíz del atentado a la entonces vicepresidenta ocurrido el 1° de septiembre de 2022.

En su alegato final, la querella anticipó que no acusará al tercer detenido Gabriel Carrizo por entender que no hay pruebas para vincularlo con el hecho, señaló “Noticias Argentinas”.

El abogado de la ex presidenta, Marcos Aldazábal, inició el alegato en el tramo final del juicio ante el Tribunal Oral Federal 6 con duras críticas a la instrucción de la investigación por el citado atentado.

Finalmente, pidió las condenas de 15 años de cárcel contra Sabag Montiel y Uliarte, ante los jueces Sabrina Namer, Adrián Grunberg e Ignacio Fornari.

La querella consideró que el intento de homicidio estuvo agravado por el uso de arma de fuego y el contexto de “violencia de género” que sufría la ex vicepresidenta en ese momento.

Sobre Carrizo, explicó que no será acusado por esta querella y que, al consultar el tema con Cristina Kirchner, ella manifestó no usar el derecho penal “para hacer política”, por lo cual dijo: “Si no hay que acusarlo, no lo acusen”.

Sabag Montiel está detenido desde la noche del 1° de septiembre de 2022 cuando gatilló sin éxito un arma a centímetros del rostro de Cristina Kirchner, quien volvía a su casa en el barrio porteño de Recoleta.

La etapa de alegatos se inició en esta jornada y seguirá el 20 de agosto cuando sea el turno de la fiscal de juicio Gabriela Baigún.