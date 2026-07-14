Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este martes el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) publicó el dato de inflación de junio, que fue de 1,9% y acumuló una suba de 33,5% en los últimos 12 meses. En lo que va del año, el índice anotó un alza de 16,8%.

A nivel nacional, la división con mayor incremento mensual en junio de 2026 fue Recreación y Cultura (4,2%) como consecuencia del aumento en paquetes turísticos, seguida por Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,3%).

Por su parte, las dos divisiones que registraron las menores variaciones a nivel nacional fueron Comunicaciones (0,9%) y Prendas de vestir y calzado (0,4%).

Teniendo como referencia a las regiones del país, la Patagonia fue la que registró la menor suba, al igual que Cuyo, con el 1,6 por ciento de incremento.

En cuanto a los rubros que más crecieron en la zona, se encuentra segunda en consideración, vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles con el 2,9 por ciento. En tanto, la primera en aumentar fue Entretenimiento y Cultura, con el 3,1 por ciento.

En el país

El nivel general del Índice de precios al consumidor registró un alza mensual de 1,9% en junio de 2026, y acumuló en el año una variación de 16,8%. A nivel de las categorías, los precios del IPC Núcleo (1,6%) tuvieron subas vinculadas a Pan y cereales, Productos medicinales y Alquiler de la vivienda y gastos conexos.

Los precios Estacionales (3,4%) presentaron el mayor incremento debido al aumento en Verduras y en Turismo (aviones, hoteles y paquetes turísticos), compensado por la caída en Frutas. Los precios Regulados (2,3%) registraron subas en Electricidad y Transporte público. La división con mayor aumento en el mes fue Recreación y cultura (4,2%) como consecuencia del aumento en paquetes turísticos, seguida por Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,3%).

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones fueron Comunicaciones (0,9%) y Prendas de vestir y calzado (0,4%).

En las regiones Pampeana, Noroeste y Cuyo, la división con mayor incidencia en la variación mensual fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, impulsada por aumentos en Verduras y en Pan y cereales. En GBA, Noreste y Patagonia la mayor incidencia fue en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, por aumentos registrados en Electricidad y Alquileres. Además, en Noreste, aumentó el gas en garrafa, y en GBA las expensas, explicado por las sumas no remunerativas incluidas en el salario de los encargados de edificios.

La palabra de Caputo

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el último indicador de precios al consumidor difundido por el organismo oficial de estadísticas.

A través de su cuenta en la red social X, el funcionario nacional remarcó el avance del proceso de desinflación tras consolidarse una variación mensual del 1,9% durante junio.

Para el jefe de la cartera económica, el dato representa el avance mensual más bajo registrado desde agosto de 2025. El ministro acompañó su publicación con una serie de indicadores que, según su análisis, reflejan la consolidación del programa macroeconómico.

“La inflación de junio fue la más baja en 10 meses: 1,9%”, publicó Caputo.

Uno de los puntos más relevantes señalados por el jefe de Hacienda fue el comportamiento de la inflación núcleo, indicador que excluye los componentes regulados y estacionales del índice general. Este componente registró una suba del 1,6% mensual, su nivel más bajo desde julio del año pasado.

Dentro de la estructura de consumo masivo, el ministro ponderó los resultados del rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas, que arrojó una variación del 1,3%. En el mismo sentido, mencionó el comportamiento de Prendas de vestir y calzado, sector que se ubicó entre los que menos subieron con un leve 0,4%.