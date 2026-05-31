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La Selección Argentina inició este domingo su viaje rumbo a Estados Unidos para disputar el Mundial 2026. El plantel albiceleste partió en la madrugada desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza a bordo del vuelo chárter AR1978, especialmente fletado para trasladar a la delegación de la AFA hacia Kansas City, uno de los puntos de concentración del equipo.

El seguimiento en vivo del vuelo comenzó desde su despegue en Buenos Aires y acompaña el recorrido hasta su arribo a territorio estadounidense, donde la Scaloneta buscará comenzar una nueva ilusión mundialista tras la histórica consagración en Qatar 2022.

En el vuelo viajaron 18 de los 26 futbolistas convocados por Lionel Scaloni. Entre los presentes se destacan varios campeones del mundo y figuras clave del seleccionado nacional.

Los jugadores que abordaron el vuelo fueron Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Enzo Fernández, Julián Álvarez, Nicolás Otamendi, Valentín Barco, Leonardo Balerdi, Gerónimo Rulli, Nahuel Molina, Giovani Lo Celso, Cuti Romero, Giuliano Simeone, Nicolás González, Thiago Almada, Nico Paz, José López, Exequiel Palacios y Leandro Paredes.

Leo Balerdi junto al Flaco López, Nico Capaldo, Tagliafico, Giay y Gerónimo Rulli antes de partir con destino a Kansas.

La delegación también está integrada por miembros del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni y autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Este domingo se acomodarán en la ciudad mientras esperan al resto de los citados: Emiliano Martínez, Juan Musso, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Lautaro Martínez y Lionel Messi, quienes llegarán por su cuenta al punto de encuentro.

El lunes 1º de junio iniciarán los primeros entrenamientos en Kansas, donde la Selección se quedará hasta el primer amistoso. Será el sábado 6 de junio ante Honduras en el Kyle Field de Texas. Luego, el martes 9, se medirá con Islandia en el Jordan-Hare Stadium de la Universidad de Auburn, Alabama.

El emotivo mensaje para la Selección Argentina antes del despegue

Uno de los momentos más especiales de la partida se vivió cuando el Centro de Control Aéreo dedicó unas palabras a la delegación argentina antes de iniciar el vuelo hacia Estados Unidos.

“Que este vuelo sea el comienzo de un nuevo sueño”, fue el mensaje que emocionó a jugadores y acompañantes.

La comunicación completa expresó: “Campeones del mundo, allá por el 2022 tuve la dicha de recibirlos cuando ingresaron al espacio aéreo argentino. Hoy, desde el Centro de Control, les deseamos un excelente viaje. Que este vuelo sea el comienzo de un nuevo sueño. Desde aquí, su país los estaremos alentando y soñando con ustedes”.

Exequiel Palacios

Las palabras rápidamente se viralizaron en redes sociales y reflejan la ilusión de millones de argentinos que vuelven a depositar sus esperanzas en el seleccionado nacional.

Con el recuerdo aún fresco de la conquista en Qatar 2022, la Selección Argentina pone en marcha su camino en el Mundial 2026 con el objetivo de defender el título y seguir escribiendo páginas doradas en la historia del fútbol.

El vuelo AR1978 marca el inicio de una nueva aventura para la Albiceleste, que buscará llevar nuevamente la bandera argentina a lo más alto del fútbol mundial.