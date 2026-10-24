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La actividad del fútbol femenino tendrá como escenario el Estadio El Boldo, ubicado en la comuna de Corral, donde se desarrollarán los encuentros de la disciplina. Con el calendario cada vez más próximo, el seleccionado santacruceño completó en la capital provincial una instancia clave de su preparación, enfocada en ultimar detalles de cara al desafío deportivo que tendrá por delante.

El plantel está conducido por Fernando Granatelli, de Río Gallegos, quien se desempeña como director técnico. El cuerpo técnico se completa con Enzo Capovilla, Pablo Aroca y Marisol Rodríguez, también de la capital santacruceña, quienes acompañan al equipo en el proceso de preparación para el certamen.

Las 18 futbolistas convocadas para representar a la provincia son Thiara Ailen Oporto Barria, Bianca Bustos, Juliana Vanina Aguilar Serafini, Brianna Stephania Moyano Rodrigo, Luhana Nicole Vargas Matias, Mariana Virginia Gonzalez, Naomi Nahiara Fernandez Herrera, Sheila Nahir Calvo Andrade, Solana Agostina Gauto, Sheila Aylen Martinez Gutierrez, Lola Valentina Nauto Mendez, Nina Chiappetta, Rosario Yazmin Urriaga Quintero, Nahiara Paredes, Lucia Celina Roldan, Veronica Violet Bogado, Pia Maitena Alvarenga Ali y Danisa Virginia Runin Rogel.

La participación en los Juegos de la Araucanía representa una nueva oportunidad para el fútbol femenino de Santa Cruz, que buscará medirse ante seleccionados de otras provincias patagónicas y regiones del sur chileno. Para las deportistas, el torneo también será una instancia de crecimiento y experiencia competitiva, en un ámbito que promueve el desarrollo del deporte juvenil y el intercambio entre ambas regiones.

Con la última concentración finalizada y la competencia programada para los próximos días, el equipo santacruceño encara la recta final de su preparación con la ilusión de dejar a la provincia en lo más alto. Las 18 convocadas y el cuerpo técnico ya tienen por delante el desafío de defender los colores de Santa Cruz en territorio chileno y ser protagonistas de una nueva edición de los Juegos Binacionales de la Araucanía.