El gobierno nacional anunció un incremento del 7,20% en el precio del gas natural a partir de noviembre, que afectará a todo el país. La medida, publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 1698/2025, aplica a cada metro cúbico (m³) de gas de 9.300 kilocalorías (kcal) que ingrese al sistema de transporte.

Según el artículo 1 de la normativa: “Establécese que el recargo previsto en el artículo 75 de la ley 25.565 y sus modificatorias será equivalente al siete coma veinte por ciento (7,20 %) sobre el precio de gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST)”.

La resolución, firmada por el ministro de Economía Luis Caputo, establece que el ENARGAS deberá adecuar los procedimientos de facturación para garantizar la correcta aplicación del nuevo recargo. Además, el aumento también se aplicará a volúmenes usados para autoconsumo, mediante una fórmula que multiplica el volumen consumido, el precio promedio ponderado de las ventas y la alícuota del 7,20%.

El Ejecutivo señaló que el ajuste busca mantener la estructura de ingresos del sistema gasífero y asegurar la sustentabilidad económica de los contratos vigentes en el marco del Plan Gas.Ar. Las empresas comercializadoras deberán trasladar íntegramente este recargo al precio del gas adquirido en el PIST.

Asimismo, la Resolución 433/2025, de la Secretaría de Energía, actualizó los precios base por distribuidora y especificó que la medida aplica a contratos dentro del Plan de Reaseguro y Potenciación de la Producción Federal de Hidrocarburos, Autoabastecimiento interno, sustitución de importaciones y expansión del sistema de transporte para 2023-2028. Las empresas deberán ajustar sus contratos en un máximo de cinco días hábiles y presentar la documentación ante la Secretaría de Energía y ENARGAS.

Nuevos precios del gas natural por distribuidora (a partir de noviembre)

Redengas S.A. (Paraná): $2.935

Naturgy BAN S.A. (zona norte de Buenos Aires): $2.925

Metrogas S.A. (Capital Federal y Buenos Aires): $2.885

Distribuidora Gas Cuyana S.A. (Mendoza, San Juan y San Luis): $2.943

Distribuidora Gas del Centro S.A. (Córdoba, La Rioja y Catamarca): $2.912

Litoral Gas S.A. (Santa Fe y Buenos Aires): $2.906

Gasnea S.A. (Entre Ríos, Formosa, Chaco y Corrientes): $2.931

Naturgy NOA S.A. (Salta, La Puna y Tucumán): $2.893

Camuzzi Gas Pampeana S.A.:

Buenos Aires: $2.895

Bahía Blanca: $2.852

La Pampa sur: $2.937

La Pampa norte: $2.896

Camuzzi Gas del Sur S.A.:

Buenos Aires sur: $2.828

Chubut sur: $2.829

Neuquén: $2.935

Cordillerano: $2.908

Santa Cruz sur: $2.795

Tierra del Fuego: $2.784

El incremento entrará en vigencia en todas las facturas de noviembre, tanto para usuarios residenciales como para empresas que utilicen gas natural para autoconsumo industrial o comercial.