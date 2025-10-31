Your browser doesn’t support HTML5 audio
El gobierno nacional anunció un incremento del 7,20% en el precio del gas natural a partir de noviembre, que afectará a todo el país. La medida, publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 1698/2025, aplica a cada metro cúbico (m³) de gas de 9.300 kilocalorías (kcal) que ingrese al sistema de transporte.
Según el artículo 1 de la normativa: “Establécese que el recargo previsto en el artículo 75 de la ley 25.565 y sus modificatorias será equivalente al siete coma veinte por ciento (7,20 %) sobre el precio de gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST)”.
La resolución, firmada por el ministro de Economía Luis Caputo, establece que el ENARGAS deberá adecuar los procedimientos de facturación para garantizar la correcta aplicación del nuevo recargo. Además, el aumento también se aplicará a volúmenes usados para autoconsumo, mediante una fórmula que multiplica el volumen consumido, el precio promedio ponderado de las ventas y la alícuota del 7,20%.
El Ejecutivo señaló que el ajuste busca mantener la estructura de ingresos del sistema gasífero y asegurar la sustentabilidad económica de los contratos vigentes en el marco del Plan Gas.Ar. Las empresas comercializadoras deberán trasladar íntegramente este recargo al precio del gas adquirido en el PIST.
Asimismo, la Resolución 433/2025, de la Secretaría de Energía, actualizó los precios base por distribuidora y especificó que la medida aplica a contratos dentro del Plan de Reaseguro y Potenciación de la Producción Federal de Hidrocarburos, Autoabastecimiento interno, sustitución de importaciones y expansión del sistema de transporte para 2023-2028. Las empresas deberán ajustar sus contratos en un máximo de cinco días hábiles y presentar la documentación ante la Secretaría de Energía y ENARGAS.
Nuevos precios del gas natural por distribuidora (a partir de noviembre)
- Redengas S.A. (Paraná): $2.935
- Naturgy BAN S.A. (zona norte de Buenos Aires): $2.925
- Metrogas S.A. (Capital Federal y Buenos Aires): $2.885
- Distribuidora Gas Cuyana S.A. (Mendoza, San Juan y San Luis): $2.943
- Distribuidora Gas del Centro S.A. (Córdoba, La Rioja y Catamarca): $2.912
- Litoral Gas S.A. (Santa Fe y Buenos Aires): $2.906
- Gasnea S.A. (Entre Ríos, Formosa, Chaco y Corrientes): $2.931
- Naturgy NOA S.A. (Salta, La Puna y Tucumán): $2.893
- Camuzzi Gas Pampeana S.A.:
- Buenos Aires: $2.895
- Bahía Blanca: $2.852
- La Pampa sur: $2.937
- La Pampa norte: $2.896
- Camuzzi Gas del Sur S.A.:
- Buenos Aires sur: $2.828
- Chubut sur: $2.829
- Neuquén: $2.935
- Cordillerano: $2.908
- Santa Cruz sur: $2.795
- Tierra del Fuego: $2.784
El incremento entrará en vigencia en todas las facturas de noviembre, tanto para usuarios residenciales como para empresas que utilicen gas natural para autoconsumo industrial o comercial.
