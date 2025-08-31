Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Tal como había sido previsto por el El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mediante una alerta amarilla y naranja, la tormenta de Santa Rosa llegó a la Argentina y afectó a tres provincias: Buenos Aires, Mendoza y Catamarca. Dejó centenares de evacuados y crece la preocupación en las próximas horas ya que las lluvias, granizo y fuertes vientos se extenderán durante la jornada.

En cada provincia la tormenta generó distintas consecuencias. En la zona norte de Buenos Aires, varias localidades presentan calles bajo agua y se pronostica que la acumulación de precipitaciones supere los 100 milímetros. Se registraron tormentas más intensas en Buenos Aires, con ráfagas entre 50 y 70 km/h. Además, se esperan chaparrones intermitentes durante el día, con una mejora en las condiciones hacia la mañana del lunes. Una de las localidades más afectadas por el temporal es Carlos Casares, que sufrió anegamientos en la ruta y alrededores de la zona urbana.

En Mendoza, el temporal provocó la evacuación de más de un centenar de personas, además de la caída de árboles, granizo y ráfagas intensas de viento en distintas localidades. Ante la situación, Defensa Civil debió brindar asistencia a por lo menos 100 damnificados.

Catamarca fue otra de las provincias afectadas por la caída de granizo. San Luis, San Juan, Córdoba y Tucumán también sufrieron daños importantes por el granizo.

Ante este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional recomendó en sus sistemas de alertas tempranas: permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios; mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable; en caso de estar viajando, quedarse en el interior del vehículo, ya que los automóviles ofrecen buena protección; evitar circular por calles inundadas o afectadas; cortar el suministro eléctrico ante la posibilidad que el agua ingrese al hogar; y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.