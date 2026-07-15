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A pocas horas del duelo decisivo por un lugar en la final del Mundial 2026, Lionel Scaloni definió la alineación titular de la Selección Argentina, con una sola modificación respecto al partido anterior: Giuliano Simeone ocupará el puesto en el mediocampo en lugar de Rodrigo De Paul, quien queda entre los suplentes.

El equipo confirmado

El conjunto albiceleste saldrá al campo con: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

La selección Argentina enfrenta este martes a Inglaterra por un pase a la final de la Copa del Mundo 2026.

¿Por qué el cambio?

El cuerpo técnico explicó que la inclusión de Simeone busca aportar mayor recorrido, intensidad en la presión y equilibrio en el medio campo, especialmente para contrarrestar el dinamismo de jugadores como Jude Bellingham y Declan Rice en el equipo rival. Se mantiene intacta la línea defensiva y la dupla de creación y gol en la ofensiva.

Otros detalles previos

– El partido se juega este miércoles 15 de julio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, desde las 16 horas de Argentina.

– No se registraron otras novedades ni bajas por lesiones; todo el plantel se encuentra disponible y en condiciones óptimas.

– Se espera un encuentro muy disputado, donde la Albiceleste buscará revalidar su jerarquía y acceder a una nueva final mundialista.