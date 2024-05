El Alto Representante para Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, se sumó a las críticas contra el presidente Javier Milei, luego de que el mandatario argentino definiera a la esposa del presidente español Pedro Sánchez, Begoña Gómez, como “corrupta”.

”Los ataques contra familiares de líderes políticos no tienen cabida en nuestra cultura: los condenamos y rechazamos, especialmente cuando provienen de nuestros socios”, escribió el jefe de la diplomacia europea en un mensaje publicado en X.

En su mensaje, Borrell añadió que: “La libertad política, la prosperidad, la cohesión social basada en la redistribución fiscal y el respeto en el debate público son pilares de la UE”, añadió Borrell.

Este jueves, en declaraciones televisivas, el dirigente europeo se refirió a la importancia del “sentido común” y esgrimió una defensa sobre las acusaciones, replicadas por el propio Milei.

“Que yo sepa, la esposa del presidente del gobierno de España no está imputada en ninguna causa. Entonces, que el presidente de una república amiga diga que en España tenemos un problema gravísimo porque estamos todos corruptos y en particular una señora que no está imputada por nada”, remarcó.

Y agregó: “Para nosotros, los europeos, el estado de bienestar y la redistribución fiscal para conseguir una sociedad cohesionada es una parte fundamental”. El alto mando de Europa defendió el modelo político y social pregonado desde occidente y comparó las palabras de Milei con las burlas expresadas por el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sobre la diferencia de edad entre el presidente francés Emmanuel Macron y su esposa Brigitte, 24 años mayor que él.

Por su descendencia, el líder de la UE reveló que “Argentina es un país especialmente querido“, e insistió: “Me duele mucho esta confrontación y creo que las formas no son adecuadas. Se puede estar en contra de los planteamientos políticos y del socialismo democrático, pero decir que eso es el diablo personificado, que ha causado millones de muertos y que se basa en el robo sistemático, no nos parece que sea la forma adecuada de debatir en política”.

Las declaraciones de Borrell llega después de la crisis diplomática abierta entre Argentina y España tras las palabras de Milei que provocaron una reacción inmediata desde Madrid. El Gobierno español, por ejemplo, exige una “disculpa pública” al presidente argentino.