En medio de las grabaciones de La Voz Argentina (Telefe), Lali Espósito decidió tomarse unos días para viajar a España y ser parte del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Entre el glamour y la compañía de Pedro Rosemblat, la cantante compartió detalles de su vida privada y un momento de intimidad con su pareja.

La confesión que sorprendió a todos

Durante su visita al programa español La Revuelta, el conductor David Broncano le preguntó: “¿Relaciones sexuales en los últimos treinta días?”. Con una amplia sonrisa, Lali respondió: “Muchísimas, porque mi novio está acá. Hola, mi amor. Te encanta que cuente en televisión española cuánto foll… Estás muy cómodo y muy contento”.

El conductor saludó entonces a Pedro Rosemblat, quien estaba en la tribuna, y entre risas, Lali se disculpó: “Pobre hombre. Perdón, mi amor, bueno”. Sin embargo, él respondió con tranquilidad: “No, todo bien. Yo soy bastante más pudoroso que Lali, la verdad. Como casi todo el mundo, ¿no?”.

Detalles de su estadía en San Sebastián

Lali explicó que estuvo diez días sola en el festival, cumpliendo funciones de jurado en la competencia oficial. “Ahí me maté a pasear sola… hasta que él llegó”, confesó la cantante. El momento generó risas entre el público, y Lali agregó: “Yo soy una tipa sincera”.

Pedro Rosemblat y la reacción ante la confesión

Broncano destacó la reacción de Rosemblat, quien se mostraba tímido ante cada declaración de Lali. Aun así, el periodista aseguró estar contento y disfrutando de la compañía de su pareja. Para cerrar la entrevista, Espósito expresó con entusiasmo ante el público: “¡Viva el amor!”.