El flamante embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, entregó este lunes la copia de sus cartas credenciales al ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, concretando así su asunción oficial como representante de Washington en Buenos Aires.

El encuentro tuvo lugar en la Cancillería argentina, donde ambas autoridades destacaron el excelente momento del vínculo bilateral y la voluntad de profundizar la agenda común en materia política, comercial, energética y de seguridad.

“Bienvenido Embajador Peter Lamelas. Es un honor recibirlo en una etapa de máximo nivel de relacionamiento bilateral, con el impulso de los presidentes Javier Milei y Donald Trump”, celebró la Embajada estadounidense a través de sus redes sociales, subrayando la sintonía entre ambas administraciones.

Vínculos con la gestión de Trump y su trayectoria

Durante la primera presidencia de Donald Trump, Lamelas integró la Junta de Revisión de la Medalla al Valor en Seguridad Pública del Departamento de Justicia, entidad encargada de distinguir a socorristas estadounidenses por su valentía. Además, se desempeñó como comisionado municipal en la ciudad de Manalapan, Florida, donde residía.

De origen cubano, Lamelas emigró de joven junto a su familia a los Estados Unidos en búsqueda de libertad. Tras años de esfuerzo en un pequeño emprendimiento familiar, construyó una consolidada carrera profesional como médico y empresario, destacándose dentro del sector de la salud y la gestión empresarial.

A nivel personal, el diplomático comparte junto a su esposa Stephanie la afición por el senderismo y participa activamente en iniciativas filantrópicas en beneficio de diversas organizaciones benéficas.

Prioridades de su misión en Argentina

Con el inicio formal de su mandato, Lamelas enfocará su labor en robustecer los lazos estratégicos con Argentina en ejes como inversiones, energía, innovación tecnológica, comercio y cooperación en seguridad. Se prevé que en los próximos meses mantenga una agenda intensa de reuniones con autoridades nacionales y actores clave del sector privado

Un contexto de alineamiento político

La llegada del embajador se produce en un momento de clara convergencia política entre Buenos Aires y Washington. Tanto Milei como Trump han manifestado su intención de consolidar una relación bilateral estrecha, marcada por una visión común en materia económica y geopolítica.

La presentación de credenciales oficializa así una nueva etapa diplomática, con expectativas de profundizar la cooperación y desarrollar proyectos estratégicos que impulsen el crecimiento mutuo y fortalezcan la presencia estadounidense en la región.