Vecinos arrojaron una granada contra policías durante un operativo de seguridad en la provincia de Córdoba. Ante la gravedad del hecho, se activó un procedimiento del Departamento Explosivos, que derivó en la detención de dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, y dejó como saldo a un efectivo herido.

Este domingo, personal policial desplegó un amplio operativo en la ciudad cordobesa de Villa La Lonja, donde concretó la aprehensión de dos sospechosos, entre ellos un adolescente de 15 años, vinculados a distintos ilícitos.

De acuerdo con el parte oficial, durante el desarrollo de la intervención, habitantes del sector intentaron obstaculizar el accionar policial y arrojaron una granada de mano contra el personal interviniente, además de otros objetos contundentes.

Frente a ese escenario, las autoridades establecieron un perímetro de seguridad y solicitaron la presencia de especialistas en explosivos, quienes confirmaron que el artefacto correspondía a una granada FMK-2.

Mediante técnicas específicas, el equipo logró retirar el dispositivo y trasladarlo posteriormente a un sitio seguro. “Como consecuencia de los disturbios, un efectivo policial resultó con lesiones de carácter leve”, detallaron.