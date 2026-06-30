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La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación informó que las exportaciones argentinas de carne vacuna mostraron, entre enero y mayo de 2026, un crecimiento interanual de 46% en valor, por un total de 1.765 millones de dólares, y de 11% en volumen, por 332.207 toneladas equivalentes res con hueso.

Por otro lado, para mayo de este año las exportaciones de carne alcanzaron un incremento interanual de 10,6%, por 72.994 toneladas equivalentes res con hueso.

El hecho más destacado del período fue el crecimiento de las exportaciones hacia Estados Unidos. Los envíos alcanzaron 42.776 toneladas, un incremento del 151%; mientras que el valor exportado creció 204%; alcanzando los 355 millones de dólares. De esta manera, Estados Unidos pasó a representar el 18,7% del volumen exportado y el 20,2% del valor total de las ventas externas y se consolida como el segundo destino en importancia para la carne vacuna argentina.

Asimismo, China continúa posicionado como el principal destino de exportación, con una participación del 53,7% del volumen exportado. Los embarques hacia ese mercado mostraron una notable estabilidad, con 123.047 toneladas peso producto, sin variaciones respecto de 2025. Estos resultados confirman el rol de China como principal comprador de volumen para la carne vacuna argentina, especialmente de productos congelados.

Por último, Israel también exhibió un desempeño favorable, con incrementos del 21% en volumen y del 73% en valor.