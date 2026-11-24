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Los veteranos del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata realizaron un emotivo homenaje a los soldados argentinos caídos durante la guerra de 1982. En su visita al Cementerio de Darwin, llevaron una camiseta de la Selección argentina autografiada por Lionel Messi y una bandera con la consigna “Las Malvinas son argentinas”, en reconocimiento al gesto de los futbolistas tras el triunfo ante Inglaterra por 2 a 1 en el Mundial 2026.

El lunes, los integrantes del CECIM La Plata habían dialogado con Radio LU12 AM680. En esa oportunidad, Hugo Robert, vicepresidente de la organización y veterano de guerra, habló sobre su tercer viaje a Malvinas desde el conflicto de 1982, la importancia de sostener el reclamo de soberanía y las críticas a la política diplomática argentina.

Este martes, a través de sus redes sociales, los excombatientes compartieron un video del recorrido y del momento en que desplegaron la bandera en el lugar donde descansan los soldados argentinos. La insignia era una réplica de la sábana que hinchas argentinos ingresaron de manera clandestina al estadio de Atlanta durante la semifinal del torneo, en medio de las restricciones impuestas por el gobierno estadounidense.

La bandera había tomado protagonismo luego de que Giovanni Lo Celso la levantara en el estadio y otros integrantes del plantel se sumaran al gesto, que tuvo una fuerte repercusión por su contenido político y su reivindicación de la soberanía argentina sobre las islas.

Al frente de la delegación, Ernesto Alonso expresó el sentido del homenaje y vinculó la victoria deportiva con la memoria de los caídos.

“En este lugar, tan emblemático para los excombatientes, como es el Cementerio de Darwin, donde descansan los únicos héroes de guerra, que son nuestros compañeros caídos, queremos brindarles un sentido homenaje a la Selección argentina por el triunfo 2 a 1 ante Inglaterra que nos llenó una vez más de orgullo, como lo hizo (en 1986) la selección de Maradona”, manifestó.

Además, los integrantes del CECIM agradecieron a los futbolistas, al cuerpo técnico y a los utileros del seleccionado, con una mención especial para Luis Martín. También destacaron a Lionel Messi, capitán del equipo, por la camiseta que llegó hasta el cementerio como ofrenda.

“Nos enorgullece mucho tener esta remera acá con nosotros y mostrársela a nuestros compañeros. Así como nos enorgullece enormemente este trapo, que le dijo al mundo, en ese estadio, que las Malvinas fueron, son y serán siempre argentinas”, señaló Alonso.

El agradecimiento a Messi y Lo Celso por el gesto en el Mundial 2026

Durante el homenaje, los veteranos también dedicaron unas palabras a los jugadores que protagonizaron el momento en Atlanta, especialmente a Lo Celso, quien tomó la bandera y la exhibió ante el público.

“Muchachos, la verdad es que con ese gesto se ganaron nuestro corazón y el de los argentinos. Se lo demostraron al mundo con una acción política como no hubo en décadas”, expresaron.

Y agregaron: “Agradecerle también a Lo Celso, que fue quien agarró esa bandera y la mostró con orgullo. Después se plegaron todos los jugadores. De verdad fue un acto increíblemente valiente que desafió a todos, a todo el poder”.

De esta manera, la camiseta firmada por Messi y la bandera con el reclamo de soberanía quedaron como símbolos de un homenaje que unió al fútbol argentino con la memoria de los caídos en Malvinas. En el Cementerio de Darwin, los veteranos llevaron el reconocimiento de los jugadores hasta el lugar donde descansan sus compañeros y renovaron el mensaje de soberanía: las Malvinas fueron, son y serán argentinas.