Las últimas apariciones públicas de Juan José Mussi: de la celebración por el centenario de La Palabra de Berazategui a las últimas elecciones El intendente de Berazategui, Juan José Mussi, murió este lunes 24 de noviembre tras luchar contra una larga enfermedad. Pese a su estado de salud delicado, en el ultimo tiempo participó del aniversario del Diario La Palabra de Berazateguí y del intenso calendario electoral que lo encontró debilitado pero aún presente. Diez días antes de su fallecimiento, estuvo presente en la entrega de anteojos a vecinos sin cobertura médica.

La muerte de Juan José Mussi, confirmada este lunes 24 de noviembre, no solo marca el fin de una era política en Berazategui, sino también resignifica sus últimas apariciones públicas, en las que el histórico intendente dejó ver, con honestidad y humanidad, el deterioro de su salud y, al mismo tiempo, la voluntad inquebrantable de seguir presente en la vida comunitaria.

El jefe comunal, de 84 años, falleció mientras ejercía su sexto mandato al frente del municipio y luego de permanecer internado en el Hospital de Alta Complejidad El Cruce. Su partida conmocionó a la comunidad, que lo reconoció durante décadas como un dirigente cercano, de fuerte impronta social y protagonista central del desarrollo local.

Un gesto de amistad y compromiso: los 100 años de La Palabra de Berazategui

Una de sus últimas apariciones públicas ocurrió el 27 de junio, cuando asistió al acto por los 100 años del histórico periódico La Palabra de Berazategui, celebrado en el Ranelagh Golf Club. A pesar de atravesar un delicado estado de salud, Mussi decidió estar presente por la relación de larga data que lo unía con el director del medio, Miguel Gaíta.

Juan José Mussi junto a Miguel José Gaíta, director de La Palabra de Berazategui

Ese día, visiblemente conmovido, expresó que se había “levantado para venir” pese a sentirse enfermo, porque no quería ausentarse en un aniversario tan significativo del diario que, según recordó, había acompañado cada etapa de la vida política y social de Berazategui. Su discurso fue breve, íntimo y cargado de memoria, recordando incluso las veces en que su propio nombre había aparecido en las páginas del periódico.

La foto de Mussi aquel día —más frágil, pero firme en su rol público— quedó como retrato anticipado de su despedida.

El festejo electoral que Mussi vivió como un regalo de la militancia

Meses después, en septiembre, Mussi tuvo otra de sus últimas intervenciones públicas al celebrar el triunfo del oficialismo local en las Elecciones Legislativas bonaerenses. Aunque la salud lo mantenía más distante de la actividad cotidiana, el intendente —que encabezó la boleta como primer concejal testimonial— celebró eufórico el resultado: más de 39 puntos de diferencia sobre La Libertad Avanza.

Mussi votando el 7 de septiembre

“Imagínense lo que significa para mí, a esta altura de mi vida, este triunfo en Berazategui”, expresó, emocionado. Agradeció a la militancia “que se puso al hombro las mesas” e hizo una confesión que hoy cobra otro sentido: “Estoy grande, sé que tengo que dejar la posta, pero les puedo asegurar que hasta con el último aliento voy a estar acompañándolos”.

Sus palabras, lejos de la retórica, dejaron entrever el peso del paso del tiempo y un mensaje casi de despedida.

El voto del 26 de octubre

La que sería una de sus últimas actividades institucionales ocurrió el 26 de octubre, cuando asistió a votar en las elecciones nacionales en la Escuela Primaria N° 17 de Plátanos. Allí habló con la prensa local sobre la Boleta Única Papel, sobre la cual dijo que “habría que acostumbrarse”, aunque admitió que prefería el sistema tradicional.

Consultado sobre su estado de salud, respondió con franqueza: “Estoy un poco fatigado, me estoy recuperando, pero siempre con la alegría de poder votar”.

El domingo 26 de octubre, Mussi votó en la Escuela Primaria N° 17, de Plátanos

Una de sus últimas acciones de gestión: entrega de anteojos a vecinos sin obra social

El 14 de noviembre, apenas diez días antes de su fallecimiento, Mussi protagonizó otra de sus últimas actividades públicas: la entrega gratuita de 69 pares de anteojos a 49 vecinos y vecinas sin obra social, atendidos en los consultorios externos del Centro Oftalmológico Municipal San Camilo.



Ese día, el intendente destacó el valor de las políticas públicas de cercanía: “En mis años en la función pública aprendí que no hay cosas grandes ni chicas: todas las iniciativas que puedan mejorarle la vida a la gente son valiosas. Un chico que ve bien puede estudiar y aprender mejor. ¡Miren qué importante que es tener un Estado presente!”.

Con su fallecimiento, Berazategui pierde a una de sus figuras políticas más representativas y a un dirigente que —más allá de las valoraciones partidarias— dejó una huella en cada barrio, cada obra y cada política que impulsó a lo largo de casi cuatro décadas.