Las ventas minoristas de las pymes argentinas registraron en julio una caída del 2% interanual, marcando el tercer mes consecutivo en baja, según el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). En la comparación mensual desestacionalizada, el retroceso fue del 5,7% respecto a junio, acumulando así cuatro meses seguidos de disminución en el consumo.

El informe recuerda que el sector había mostrado señales positivas durante los primeros meses del año -con subas de 17,7% en diciembre, 25,5% en enero y 24% en febrero-, pero la tendencia cambió en mayo con una caída del 2,9%, seguida por un descenso del 0,5% en junio.

Pese a la racha negativa reciente, el acumulado de 2025 aún muestra un crecimiento interanual del 7,6% frente al mismo período de 2024.

Desde la CAME señalaron que en julio el consumo estuvo condicionado por el endeudamiento de los hogares, las restricciones al crédito y el aumento de los costos operativos. Para sostener la actividad, muchos comercios recurrieron a promociones, cuotas sin interés, descuentos, ventas online y entregas a domicilio. Sin embargo, las compras se concentraron en productos esenciales y tickets bajos, con una planificación más estricta del gasto.

En cuanto a la situación económica de los comercios, el 57,9% dijo que se mantiene igual que hace un año, mientras que el 30% afirmó que empeoró. Respecto a las expectativas, el 49,2% cree que la situación mejorará en 2026, aunque creció al 10,1% el porcentaje de quienes piensan que será peor.

De los siete sectores relevados, sólo tres mostraron subas interanuales: Perfumería (+1,8%), Farmacia (+0,9%) y Alimentos y bebidas (+0,4%).

En cambio, las mayores bajas se dieron en Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles (-6,7%), seguidos por Textil e indumentaria (-5,1%), Calzado y marroquinería (-2,5%) y Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción (-1,9%).