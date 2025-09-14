Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Leda Bergonzi, reconocida sanadora rosarina, se presentó por primera vez en Sumampa, Santiago del Estero, convocando a unas 2 mil personas en el Polideportivo municipal. El evento reunió a hombres, mujeres, niños y personas con discapacidad, quienes buscaron alivio físico, mental y espiritual a través de su sanación espiritual.

Durante la jornada, Bergonzi transmitió su mensaje de fe y esperanza: “Hoy Dios me está usando, yo no hago apología de nada que no sea el Evangelio”, afirmó. La sanadora rosarina destacó que su labor espiritual está orientada a acompañar a los fieles dentro de la Iglesia Católica y promover la Eucaristía y la oración.

El festival espiritual incluyó momentos de oración, cantos y la imposición de manos a los asistentes. Bergonzi señaló que su carisma lleva 16 años en desarrollo, especialmente en comunidades periféricas, y que la espiritualidad es “un músculo que crece con la práctica y la oración diaria”.

En diálogo con la prensa, Leda Bergonzi destacó que no busca protagonismo, sino ser un instrumento de Dios: “Somos todos instrumentos de Dios y del Espíritu Santo. Cada persona puede recibir esta presencia si se prepara y abre su corazón”. También resaltó la importancia de permitir que los niños y jóvenes participen de estas experiencias de fe.

La sanadora rosarina alentó a quienes atraviesan dificultades físicas, emocionales o espirituales a acercarse a la fe: “Hay enfermedades que nacen de enojos, depresiones o rupturas; estos encuentros permiten encontrar sanación espiritual y acercamiento a Dios”.

El evento en Sumampa consolidó a Leda Bergonzi como una referente de la sanación espiritual y la fe católica en Argentina, y refleja el creciente interés por los festivales y encuentros religiosos masivos en la región.