El vicegobernador de la provincia de Santa Cruz, Fabián Leguizamón, mantuvo un encuentro la semana pasada con el rector de la Universidad de Buenos Aires, Dr. Ricardo Gelpi, con quien conversó acerca de la necesidad de seguir avanzando en una agenda de trabajo conjunta respecto de UBA XXI, a fin de seguir ofreciendo oportunidades de formación en Santa Cruz y acercar más propuestas académicas para los jóvenes santacruceños.

En este contexto, Leguizamón hizo un balance positivo de la reunión e indicó que dentro de los temas que se abordaron durante la misma se mencionó la intención de sumar nuevas subsedes de UBA XXI en la zona norte y la zona centro de la provincia, para que los estudiantes santacruceños puedan cursar a distancia las materias del Ciclo Básico Cómun (CBC), y rendirlas en la subsede más cercana a su localidad, acortando distancias y brindando más facilidades para que los alumnos puedan avanzar en sus estudios universitarios.

Asimismo, el vicegobernador recordó que hasta el viernes 28/11 se encuentra abierta la pre- inscripción para cursar de forma virtual las materias del próximo cuatrimestre del Ciclo Básico Común (CBC) del programa UBA XXI que ofrece la posibilidad a los jóvenes santacruceños de cursar dichas materias de manera a distancia y rendirlas en la subsede UBA XXI de Río Gallegos que funciona en la Biblioteca Legislativa “28 de noviembre” ubicada en la calle Alcorta N°465 de la capital santacruceña.

Cursado

De esta forma, durante el primer cuatrimestre del año 2026 los alumnos podrán cursar de manera virtual las materias Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado (ICSE) e Introducción al Pensamiento Científico (IPC), transversales a todas las carreras disponibles.

De este modo, los interesados podrán hacer el pre-ingreso a la UBA online ingresando al link uba.ar, luego deberán elegir la Subsede Río Gallegos para rendir exámenes de manera presencial y finalmente inscribirse a las materias en ubaxxi.uba.ar

Por último, vale destacar que esta posibilidad que ofrece un alivio a la economía de las familias santacruceñas que se esfuerzan para poder darles un futuro mejor a sus hijos, fue el resultado de un convenio firmado entre la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz y la Universidad de Buenos Aires, mediante el cual los jóvenes santacruceños además de poder cursar de forma virtual las materias del CBC, ahora -por primera vez- pueden rendirlas en Río Gallegos, sin tener que viajar a Buenos Aires durante la primera etapa de cursada.