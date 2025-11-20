Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El vicegobernador de Santa Cruz, Fabián Leguizamón, integró junto al presidente de la Asociación Argentina de Derecho Parlamentario, Juan Fernando Brügge, el coordinador ejecutivo de la Fundación FIDEHUS (México) Zark Vauhlosky Reyes y la presidenta del Foro Internacional de Liderazgos Transformadores en América Latina, Vilma Emategui (Paraguay) el Encuentro “Liderazgos Transformadores en América Latina”.

La charla entre el vicegobernador de Santa Cruz, Fabián Leguizamón, y el director ejecutivo de la Fundación Favaloro, Dr. Oscar Mendiz. FOTOS: CAMILA FERRER POSE/LA OPINIÓN AUSTRAL

La coordinación general del evento estuvo a cargo de Juan Szymankiewicz (Argentina).

La jornada inició con un desayuno de trabajo, continuó con reconocimientos a directores médicos de la Fundación Favaloro y, por la tarde, una recorrida por la institución.

En dialogo con La Opinión Austral, Leguizamón destacó la importancia del evento que “permite seguir acompañando el trabajo que transforma realidades en la región”

“Uno puede visualizar el trabajo que se está haciendo, especialmente teniendo en cuenta la vinculación que debe existir de las provincias con institutos como estos que son reconocidos a nivel mundial, hacen escuela”, destacó Leguizamón en diálogo con La Opinión Austral, sobre la visita a la Fundación Favaloro.

El vicegobernador recordó que “era una fundación que no la estaba pasando bien desde lo económico, pudieron reconvertirse y buscar gente que estuviera interesados en ayudarlos y resurgir”.

En este marco, sostuvo que la institución: “Es un ejemplo para seguir, muchas veces la salud no pasa solamente por los laboratorios, sino que hay profesionales que tienen un enorme sentido de pertenencia a lo que hacen y aportan a la sociedad algo más que importante”.

Oscar Mendiz y Francisco Klein recibieron a Fabián Leguizamón en la Fundación Favaloro.

“Lo que más valoro es que van generando profesionales que nos ayudan en nuestra tierra, que vayan y te capaciten para que puedas brindar un servicio de salud adecuado es muy importante”, remarcó.

Por otra parte, sobre las distinciones que en el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados de la Nación recibieron personalidades y organizaciones por su contribución al desarrollo humano sostenible, social y cultural en la región, mencionó: “Es un programa que lleva 20 años en el que se reconocen líderes de toda Latinoamérica”.

“Forma parte de la responsabilidad que tenemos en poder incentivar a la gente que hace bien las cosas en un país que muchas veces es cuestionado, lo decía en el discurso, para nosotros es importante cambiar esa mirada”, sostuvo.

Asimismo, indicó que “hubo menciones especiales para algunos gobernadores e intendentes porque cada uno con una responsabilidad desde el ámbito político han podido aportarle a su sociedad”.

Entre ellos estuvo el gobernador de la provincia de Córdoba, Dr. Martín Llaryora y el gobernador de la provincia de Salta, Dr. Gustavo Sáenz.

Distinguidos

Lic. Nathalia Soria Gavilán (directiva educativa en Paraguay).

Dr. Benjamín Lagarda Burgos (empresario minero mexicano).

Dr. Ignacio Brusco (decano de Medicina UBA).

Dr. Juan Ángel Basualdo Farjat (decano Medicina UNLP).

Dra. Iris Vuyk de Manera (decana Medicina – UPE Paraguay).

Dr. Héctor Arnella Spatuzza (decano Medicina Franco – UPE).

Ing. Agr. Edgar Figueredo Ortega (director CETAPAR Paraguay).

Dra. Sandra González (vicedecana Ciencias Médicas – UPE).

Dr. Rubén Ramos (presidente Gremio de Abogados CABA).

Dr. Alejandro Tullio (referente en derecho electoral argentino).

Prof. Mario Germán Pagno (decano Medicina UNNE).

Dr. Ricardo Znaidak (decano Medicina Fundación Barceló).

Dr. Jorge Luis Molinas (decano Medicina UNR).

Esp. Nancy Cardozo (decana Ciencias de la Salud – UNSa).

Dra. Lilia Mirtha Alvarenga (vicerrectora Universidad Tres Fronteras).

Dr. Pablo A. Garretón (neurocirujano y ex capitán de Los Pumas).

Lic. Margarita Ortigoza (decana Ciencias de la Salud – UPE).

Lic. Sonia Gaviria Armero (decana ambientales – Fundación Popayán).

Lic. Beatriz González de Larramendia (directora Colegio Intercontinental).

Lic. Emilio Jatón (secretario de DD.HH. Santa Fe).

Dr. Rafael Almada (rector IF Río de Janeiro).

Int. Daniel Moreno Ovalle (intendente de Vaqueros, Salta).

Dr. Adrián Gindin (profesor e investigador UBA).

Dra. Irene Carniatto de Oliveira (investigadora UNIOESTE Brasil).

Pablo Ramírez (productor musical internacional).

Lourdes Cabral de Durelli (empresaria en seguridad ciudadana).

Juan Manuel Cabral Monzón (asesor del Senado paraguayo).

SOS Vida Silvestre / Francis Leandro (ONG ambiental brasilera).

Ing. Agr. Alejandro Bonadeo (vicepresidente mundial de ingenieros agrónomos).

Empresa MARB Marmoraria / Geison Demier (empresa minera sustentable).

Instituto Zeca Pagodinho / Cinthia Berman (proyecto cultural y social).

Magíster Marisol Biaggi (directora de RRII y ceremonial – U. Aconcagua).

Ing. Agr. Claudio Ortiz Rojas (especialista agroindustrial – Chile).

Dr. Alex Contreras (director ejecutivo Grupo Founders).

Dr. Darío Villalba Espínola (decano Ciencias de la Salud – Tres Fronteras).

Dr. César Radice Oviedo (decano Ciencias de la Salud – UNE).

Decio Salvatori (escritor y educador canino).

Víctor Atoccsa Apcho (jefe de personal Medicina – UNMSM Perú).

Dra. Luz Elena Castillo Govea (referente educativa en México).

Harold Uriana Ipuana (líder social y presidente Fundación Kootirrawa).

Bertín Cabañas López (referente en desarrollo rural – Guerrero).

Maria Alessandra da Silva (CEO Yadaim Ovdot; líder social).

Carlos Roberto Santos Guedes (director Nexus/Terraxis; innovador territorial).

Lic. Linda López Cañón (especialista en salud y desarrollo humano).

Ing. Agr. Claudia González González (dirigente gremial agro – Colombia).

Lic. Digna López Manueles (docente e investigadora de Honduras).

Karla Jiménez Carrasco (presidenta Mujeres por Oaxaca).

Oscar León Flores (fundador Universidad Multicultural Shalom).

Dra. Esther Caldiño Mérida (investigadora en educación y bioética).

Master José Morales Romero (director de Colegio Técnico – Costa Rica).

Gabriela Edith Bukstein (docente UBA y líder en inclusión).

Margarita Roldán Peña (supervisora de educación inicial – México).

Master Nelly Baeza Sandoval (especialista en educación especial – Chile).

Dr. Nicolás Calderón Urriola (académico e investigador peruano).

Stella Aldana Alonso (asesora social – ANI Colombia).

Ing. Agr. Celia Silveira Carvonell (especialista género y agricultura – Uruguay).

Tiffanie Pardo Claure (abogada y líder joven boliviana).

Lic. Carlos Quintero Montaño (director de secundarias técnicas – México).

Ada Mazariegos Calderón (trabajadora social del Ministerio Público – Guatemala).

Geni Machado (directora ejecutiva RGB Consultoría).

Dra. Helena Benítez Meneses (referente en telemedicina – Colombia).

Lic. Elva Bernal de Flecha (auditora y docente – Paraguay).

Dra. Adriana Bonilla Loaiza (vicepresidenta Colombia Biogénica).

Walter Augusto Borrelli (líder en gestión de emergencias aéreas).

Ing. José Achino (CEO Achino Energías, pionero solar).

Ing. José Rodrigues (director Escuela de Ingeniería – UFF Brasil).

Márcio Castro Artiaga (CEO Next-ESG; referente en economía circular).

Rodolfo Laterza (presidente ADEPOL Brasil).

Zilda Costa (vicepresidenta ABGD – energía distribuida).

David Galipienzo (director ejecutivo Proyecto MARAEY).

Demian Rugna (director de cine argentino, referente del terror).

Gonzalo Gutiérrez (director de cine y pionero en VFX argentino).

Roberto Juan Benito Caldo (dirigente demócrata cristiano).

Guillermo Esteban García (comandante mayor de Gendarmería).

Lic. Julio Bazán (periodista argentino histórico).

Ing. Agr. Ángel Fienco Yepez (líder agropecuario ecuatoriano).

Ing. Lilian Portillo (directora de Planificación Ambiental – Paraguay).

Abg. Selva Raggio (referente del Foro Regional Rosario).

Kitty Sanders (periodista e investigadora contra la trata).

Lic. Alejandro Russo (presidente Confederación de Mutualidades).

Pbro. Luis Antonio Zazano (sacerdote y líder digital).

Maestro Felipe Rodríguez Casasola (docente e investigador IPN).

Maestro Ricardo Monterrubio López (investigador en sustentabilidad – IPN).

Dra. Angélica Salmerón Alcocer (investigadora en biogás – IPN).

Dra. Deifilia Ahuatzi Chacón (investigadora en tecnología ambiental – IPN).

Magdalena Day (emprendedora inmobiliaria salteña).

Daniela Ballester (periodista y conductora de C5N).