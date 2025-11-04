Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La temporada de Leonardo Luna en la Séptima División de River Plate entró en su etapa decisiva. Tras la goleada 13–0 sobre Tigre en la fecha 30 y la victoria de Boca Juniors 4–1 ante Platense en su partido postergado, la tabla quedó al rojo vivo: Boca llegó a 75 puntos y River quedó con 74, ambos con un juego por disputar. El último capítulo será este sábado 8 de noviembre: el Millonario visitará a Instituto en Córdoba, mientras el Xeneize será local de San Martín de San Juan.

El contexto ofrece matices que pueden resultar determinantes. River arriba con una diferencia de gol de +62 (97 a favor, 35 en contra), superior a la de Boca (+59 con 87–28). En un cierre cabeza a cabeza, ese detalle puede pesar en caso de igualdad de puntos. En términos de fixture, el equipo de Leo afrontará una salida exigente frente a Instituto, que marcha 20º con 39 unidades, al tiempo que Boca recibirá a San Martín (SJ), ubicado 29º con 17 puntos. La ecuación es directa: River necesita ganar y que Boca no gane para consagrarse; si el Millonario empata, dependerá de una derrota xeneize, escenario en el que la diferencia de gol podría inclinar la balanza.

Tabla de posiciones séptima AFA.

En lo estrictamente futbolístico, el riogalleguense llega con rodaje y protagonismo en la zona media, donde alternó alturas según el plan del DT Damián Castellanos: relevo a los laterales, primer pase limpio y manejo de los tiempos para oxigenar la salida. Su evolución durante el año, incluida la vuelta tras una lesión y un regreso con gol, consolidó un perfil claro: volante de orden y lectura, criterioso en la distribución y sólido en los duelos.

El propio Leo lo había sintetizado en su reciente paso por Radio LU12 AM680 durante una licencia breve en Río Gallegos: “Tuvimos un gran año; el objetivo es salir campeones. Estamos a un punto de Boca”. Esa frase hoy funciona como hoja de ruta emocional de un plantel juvenil que supo sobreponerse a tramos complejos y llega entero al sprint final.

“Leo” Luna pasó por los estudios de Radio LU12 AM680. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

La jornada decisiva reunirá, además, elementos que exceden lo táctico. La Séptima millonaria arrastra confianza tras su mejor producción ofensiva del torneo ante Tigre, una señal de eficacia y concentración. El cierre en Alta Córdoba exigirá personalidad para administrar el contexto: cancha ajena, resultado propio y oído atento a lo que ocurra en el cruce de Boca.