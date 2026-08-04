Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Millonario se impuso por 2 a 1 frente al conjunto portugués con goles de Lautaro Saucedo y Joaquín Amor, en un encuentro que significó un nuevo desafío para los juveniles riverplatenses frente a uno de los equipos europeos con mayor tradición formativa.

Para Río Gallegos, la noticia vuelve a tener un condimento especial: Leo Luna continúa representando a la ciudad en uno de los escenarios juveniles más importantes del mundo. El mediocampista categoría 2009 integra el plantel de River que participa de esta competencia internacional, donde se reúnen algunos de los mejores proyectos juveniles del fútbol mundial.

El jugador surgido de Ferrocarril YCF, que desde pequeño comenzó su camino en el fútbol santacruceño y luego se incorporó a las divisiones inferiores del club de Núñez, sigue dando pasos importantes dentro de la estructura formativa millonaria. Su presencia en Shanghái representa otro desafío dentro de una carrera que ya cuenta con experiencias internacionales y títulos en categorías juveniles de River.

Con este resultado, River suma confianza en la Future Star Cup y ya piensa en su próximo compromiso. El equipo Sub 17 enfrentará a Shanghái F.A. el jueves 6 de agosto desde las 05:00 (hora argentina), buscando continuar su camino en el certamen.

Mientras tanto, Leo Luna sigue dejando su huella lejos de casa y llevando la bandera de Río Gallegos en una competencia que reúne a las futuras figuras del fútbol mundial.