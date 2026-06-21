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La expectativa crece en la Iglesia argentina ante la posibilidad de una visita del papa León XIV al país, mientras se aguarda una confirmación oficial por parte del Vaticano. El eventual viaje comenzó a cobrar fuerza tras el anuncio de una próxima gira del pontífice por Perú en noviembre, lo que abrió la posibilidad de una escala en la Argentina.

En ese contexto, desde la Conferencia Episcopal Argentina señalaron que aún no hay definiciones concretas. “Todavía no nos llegó ninguna información oficial. Ojalá pronto tengamos alguna confirmación”, expresó el arzobispo de Mendoza y titular del organismo, monseñor Marcelo Colombo.

De concretarse, sería la primera visita de un Papa al país en casi 40 años. El último fue Juan Pablo II, quien estuvo en la Argentina en 1982 y 1987, con masivas celebraciones en Buenos Aires.

Entre las alternativas que se analizan figura una eventual misa multitudinaria en el estadio de River Plate, en el estadio Estadio Monumental. La dirigencia del club habría ofrecido el escenario mediante una carta formal enviada al Vaticano, aunque aún no hubo respuesta.

La propuesta toma fuerza en base a antecedentes recientes del pontífice, quien encabezó celebraciones masivas en Europa, con encuentros multitudinarios en Madrid y Barcelona.

Desde el Episcopado remarcan que, en caso de concretarse la visita, la organización logística y la seguridad quedarán a cargo del Gobierno nacional, en coordinación con la Nunciatura Apostólica. Además, insisten en que se trataría de un viaje estrictamente pastoral, sin carácter político o diplomático.

En cuanto al posible itinerario, se evalúan como destinos Buenos Aires, Córdoba y Santiago del Estero, esta última con un peso histórico dentro de la Iglesia argentina. Incluso no se descarta una actividad en la región patagónica, según trascendió.

La invitación formal fue realizada por la Conferencia Episcopal Argentina en 2025, mientras que el Gobierno nacional también elevó una invitación a través del canciller Pablo Quirno durante un encuentro con autoridades vaticanas.

En ese marco, crecen las expectativas por una decisión que, de confirmarse, marcaría un acontecimiento histórico para el país y un nuevo vínculo del Papa con la Argentina, tierra de su antecesor, Francisco.