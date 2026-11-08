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El papa León XIV ya abordó el avión que lo trasladará desde Montevideo hacia Buenos Aires, en el marco de su histórica gira apostólica por Sudamérica. De esta manera, el Pontífice inicia la etapa argentina de un recorrido que comenzó el viernes 6 de noviembre en Uruguay y continuará posteriormente en Perú.

El presidente de Uruguay, acompañó al papa hasta las escaleras del avión.

Custodiado por un fuerte operativo de seguridad, el papa León XIV abordó el avión de Aerolíneas Argentinas que lo traerá al país, en la que será la primera visita de un Papa a la Argentina en 39 años. Fue acompañado por el presidente uruguayo Yamandú Orsi hasta el pie de las escaleras.

El traslado está a cargo de Aerolíneas Argentinas, que dispuso un Boeing 737 MAX 8 para transportar al Santo Padre y a su comitiva oficial. El vuelo AR1091 tiene previsto arribar al Aeroparque Jorge Newbery alrededor de las 16:30.

La llegada del Papa genera expectativa en el país, en una visita que también tiene un significado especial por su vínculo con Francisco. Días atrás, durante el vuelo que lo llevó desde Roma hacia Montevideo, León XIV fue consultado sobre si su paso por Argentina representaba un homenaje a su antecesor.

«Sí, en el sentido de visitar su país, donde él no pudo. Voy con mucha alegría», respondió.

El papa junto a los tripulantes de la aerolíneas.

La agenda de León XIV en Argentina

Tras su llegada a Buenos Aires, el Pontífice visitará el monumento al general José de San Martín, en la plaza que lleva su nombre. Luego participará de la ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada y mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei.

El momento del avión a punto de partir.

La agenda de este domingo continuará con una reunión con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

La visita apostólica se extenderá hasta el miércoles 11 de noviembre e incluirá actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján, antes de que León XIV continúe su recorrido por Perú.