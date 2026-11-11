ANTE MÁS DE DOS MILLONES DE PERSONAS

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El papa León XIV encabeza este miércoles la última misa de su visita a la Argentina frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, en la provincia de Buenos Aires. La celebración comenzó a las 10:18 en la plaza Manuel Belgrano, ante una multitud que llegó desde distintos puntos del país para participar del cierre de la visita apostólica.

El Santo Padre arribó minutos antes de las 10 a bordo del papamóvil y recorrió las calles de la ciudad mientras saludaba a los fieles apostados a lo largo del trayecto. Para la misa eligió una casulla celeste y blanca, en referencia a los colores de la imagen de la Virgen de Luján, patrona de la Argentina.

La llegada fue recibida por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien le dio la bienvenida frente a la Basílica. Entre los dirigentes presentes también estuvieron el diputado nacional Máximo Kirchner, el referente del Frente Renovador Sergio Massa y el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.

La visita del papa León XIV a la cárcel de Devoto

La última jornada del Pontífice en el país comenzó temprano con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Devoto, donde llegó minutos antes de las 8. Allí mantuvo un encuentro con personas privadas de la libertad, integrantes de la Pastoral Carcelaria y personal penitenciario.

Durante su mensaje, León XIV convocó a los internos a tomar el tiempo de detención como una oportunidad para reconstruir sus vidas y recuperar los vínculos familiares y sociales.

“Queridos hermanos, aún en el medio del mal, el dolor y el mal más profundo que hayan podido causar, esta situación es un momento para poder reiniciar sus vidas. El ser humano no florece a pesar del límite, sino a través del límite”, expresó.

También sostuvo que la experiencia del encierro puede abrir un camino de transformación: “Puede ser una oportunidad para empezar de nuevo, haciendo las paces con Dios, pero reinsertándose en el seno de sus familias y de la sociedad”.

En otro tramo, se refirió a las personas que atraviesan la detención y a sus familias: “Imagino sus noches sin dormir, extrañando a sus seres queridos o pensando en quienes pudieron lastimar”.

Papa León XIV junto al arzobispo Jorge García Cuerva ingresando a la cárcel de Devoto.

El Papa también recordó el lugar que ocupa la caridad en el mensaje cristiano y vinculó esa enseñanza con la situación de las personas privadas de la libertad. “Jesucristo habló de cuán importante es la caridad, se identificó con un preso, y él mismo antes de dar la vida por nosotros fue privado de su libertad”, afirmó.

Antes de retirarse, saludó a los internos y al personal penitenciario. La ceremonia incluyó testimonios de tres personas que relataron cómo la fe les permitió atravesar situaciones de adicciones, angustia y distanciamiento familiar, y expresaron su deseo de comenzar una nueva etapa.

La última misa de León XIV en la Argentina

Tras finalizar la visita al penal, el Pontífice partió rumbo a Luján para encabezar la celebración frente al santuario mariano. La convocatoria reunió a fieles que llegaron durante la noche y la madrugada, con vigilias y acampes en las inmediaciones de la Basílica.

Según las estimaciones preliminares del Gobierno bonaerense, cerca de dos millones de personas se congregaron en la ciudad para participar de la misa.

El operativo de seguridad desplegado para la jornada incluyó más de 11.000 efectivos de la Policía Bonaerense, distribuidos en tareas de prevención, orden público, investigación, seguridad vial, emergencias y logística.

La misa constituye la última actividad religiosa de León XIV en el país. Luego está prevista una ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, a las 13:30, antes de su partida hacia Lima, Perú, programada para las 14.

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Miércoles: Minuto a minuto de la última jornada del Papa en Argentina

10:33 | León XIV cierra su visita por el país con una multitudinaria misa en Luján

El Pontífice encabeza la última celebración religiosa de su agenda en la Argentina frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

10:18 | Comenzó la misa ante dos millones de personas

La celebración comenzó en la plaza Manuel Belgrano. La convocatoria fue estimada en dos millones de personas por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires.

10:23 | La casulla celeste y blanca de León XIV

El Papa apareció con una casulla celeste y blanca, colores que remiten a la imagen de la Virgen de Luján, patrona de la Argentina.

10:08 | Kicillof recibió al Pontífice en Luján

El gobernador bonaerense le dio la bienvenida a León XIV frente a la Basílica, ante la multitud que aguardaba su llegada.

09:58 | León XIV llegó a la Basílica de Luján

El Papa arribó para encabezar la última misa de su visita al país. Recorrió la localidad a bordo del papamóvil y saludó a los fieles.

09:51 | El Papa recorrió Luján en el papamóvil

Miles de personas se concentraron a lo largo del trayecto para saludar al Pontífice antes de la celebración.

09:34 | La Provincia estimó dos millones de personas en Luján

El Gobierno bonaerense difundió una estimación preliminar sobre la cantidad de fieles que llegaron para participar de la misa.

09:13 | Dirigentes políticos participaron de la previa

Axel Kicillof, Máximo Kirchner, Sergio Massa y Adolfo Pérez Esquivel estuvieron entre las figuras presentes en las inmediaciones de la Basílica.

08:59 | León XIV se despidió del penal de Devoto

Luego de saludar a los internos, al personal del Servicio Penitenciario y a integrantes de la Pastoral Carcelaria, el Papa dejó el establecimiento para trasladarse a Luján.

08:45 | El mensaje del Papa a los internos de Devoto

“Esta situación es un momento para poder reiniciar sus vidas”, expresó León XIV durante el encuentro con personas privadas de la libertad. También pidió que el tiempo en prisión pueda convertirse en una oportunidad de reconciliación y reinserción social.

08:35 | León XIV recibió regalos realizados en cárceles

El padre Matías, de la Pastoral Carcelaria, le entregó una estola confeccionada en la cárcel de Ezeiza, una artesanía realizada en la Unidad 47 y un libro con mensajes de personas privadas de su libertad y voluntarios de todo el país.

08:17 | Los testimonios de los internos

Cristian y Maximiliano compartieron sus historias de vida y relataron cómo el acercamiento a la fe los ayudó a enfrentar las adicciones y recuperar la esperanza de reencontrarse con sus familias.

08:04 | Comenzó la ceremonia en Devoto

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, agradeció la presencia del Pontífice y recordó que el papa Francisco visitaba la cárcel todos los Jueves Santos.

Papa León XIV junto al arzobispo Jorge García Cuerva ingresando a la cárcel de Devoto.

07:56 | León XIV llegó a la cárcel de Devoto

El Papa arribó al establecimiento minutos antes de las 8 y fue recibido por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

07:35 | Los internos esperaban al Pontífice

Las personas privadas de la libertad que participaron del encuentro se encontraban en el gimnasio del penal, donde se desarrolló la ceremonia.

07:10 | Un operativo de seguridad para la misa en Luján

Más de 11.000 efectivos de la Policía Bonaerense fueron desplegados para custodiar el traslado del Papa y las actividades previstas en la ciudad.

07:05 | Vigilia y expectativa en Luján

Miles de fieles aguardaban la última misa de León XIV en la Argentina, luego de pasar la noche en las inmediaciones de la Basílica.

Martes

21:41 | El Papa le habló a los jóvenes: “No permitan que nadie les arrebate la libertad que Dios les ha dado”

“Hoy se levantan ídolos que reclaman nuestra adoración, el éxito a cualquier precio, el dinero, la obsesión por la apariencia, la popularidad y la búsqueda desenfrenada del placer. A veces contar de conseguir la aprobación de los demás podemos mentir. La envidia puede impedir que nos alegremos del bien ajeno. No permitan que nadie les arrebate la libertad que Dios les ha dado”, le expresó León XIV a los jóvenes.

21:08 | Nahuel Pennisi le cantó al Papa “Yo vengo a ofrecer mi corazón”

El cantante interpretó la canción “Yo vengo a ofrecer mi corazón”, de Fito Páez, para el papa León XIV.

El papa León XIV siguió atentamente la presentación de Nahuel Pennisi

Luego, siguieron Valentino Merlo y Maggie Cullen.

20:52 | “Adelante, siempre adelante”, el consejo del Papa a Agustina, una joven que dialogó con él

El papa León XIV le aconsejó a una joven que le contó sus problemas en el escenario que no pierda las esperanzas y que siga adelante, “siempre adelante”.

“Gracias por tu pregunta y por el cariño que acompañas a estos chicos. No pierdas la esperanza, tú haz lo que puedas, pon todo tu corazón y cuando llegues al límite de tus fuerzas recuerda que Dios no se agota. Dios nos habla de una semilla y siempre cuida de ella. Adelante, siempre adelante, el señor camina contigo”, dijo el Papa.

20:46 | El agradecimiento de León XIV

El testimonio de Agustina en la vigilia de jóvenes con León XIV.

“Desde los 16 años hago trabajo voluntario dando apoyo escolar en barrios populares. Hace un año me mudé a Viedma para seguir acompañando a niños de diferentes rincones del país. Me inspira Santa Nazaria Ignacia y su invitación a bajar a la calle, encontrarnos con quienes están al borde del camino y caminar juntos. Conocí muchos chicos como Cristian, quienes salieron adelante; pero también ambos conocimos a otros que se quedaron en el camino. Aprendí que, aún con compromiso y fe, hay situaciones que se nos escapan de las manos. Santo Padre, ¿cómo afrontar la frustración y nuestros límites cuando salimos al encuentro de los más excluidos y no logramos acompañarlos como quisiéramos? ¿Cómo seguir caminando junto con ellos cuando sentimos lo que hacemos no alcanza?”, dijo.

20:43 |El Papa escucha a los jóvenes arriba del escenario

León XIV escucha a los jóvenes seleccionados para contarles sus historias arriba del escenario. El primero fue Cristian, un adicto en recuperación. “Cuando me siento desbordado, escucho a Jesús y la paz vuelve”, aseguró.

20:10 |León XIV saluda a la multitud en el papamóvil

En medio de una gran ovación, el papa León XIV llegó al encuentro con los jóvenes y recorrió la avenida Del Libertador a bordo del Papamóvil, desde donde saludó a la multitud que se acercó para compartir la jornada.

Durante el trayecto, también bendijo a los bebés que le acercaron los fieles, en medio de las muestras de afecto y emoción.

19:57 | Un millón de personas vibra en Palermo a la espera de León XIV

La multitud que está agolpada en la avenida Del Libertador frente al escenario que se armó en el Monumento de los Españoles vibra con los shows musicales a la espera de la llegada del papa León XIV. 6:58 | El papa vuelve a Buenos Aires

El avión que trae nuevamente al Sumo Pontífice a la capital argentina ya despegó.

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