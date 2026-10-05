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Leonel Flores, una de las recientes apariciones del fútbol argentino, atraviesa días de gran exposición deportiva y también personal. El futbolista de 19 años, que debutó en la Selección argentina y fue protagonista con Boca, confirmó mediante sus historias de Instagram su relación con la influencer y cantante de reguetón Cami Espiiinosa.

El vínculo se conoció luego de una semana particular para Flores, quien tuvo participación en tres partidos en apenas cuatro días. El miércoles 30 de septiembre ingresó en el segundo tiempo del triunfo de Argentina por 4-0 ante Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes.

Dos días después, el viernes 2 de octubre, volvió a jugar, esta vez con la camiseta de Boca. Ingresó a los 15 minutos del complemento frente a Unión y convirtió los dos últimos tantos del 3-0 conseguido por el conjunto dirigido por Rodolfo “el Vasco” Arruabarrena.

El sábado 3, en tanto, volvió a vestir la camiseta argentina durante el amistoso ante Burkina Faso disputado en el estadio Monumental.

En paralelo a su actividad deportiva, Flores hizo público su romance con Cami Espiiinosa, quien cuenta con una importante presencia en redes sociales. Según precisó el portal Paparazzi, la artista reúne 2,4 millones de seguidores en TikTok y más de 549 mil en Instagram, donde comparte contenidos relacionados principalmente con la música urbana.

El vínculo entre ambos suma así un nuevo capítulo a la creciente exposición del futbolista, que en pocos días pasó por la Selección, Boca y ahora también ocupa espacio en las noticias del espectáculo.

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