Este lunes continúo el debate por la “Ley Bases” en el plenario de comisiones del Senado de la Nación, que contará con una larga lista de expositores. Se trata de las comisiones de Legislación General, de Presupuesto y de Hacienda y de Asuntos Constitucionales, donde el Gobierno confía en lograr un despacho de comisión para llevar el proyecto que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados al recinto de la Cámara Alta.

Uno de los expositores fue el dirigente de la CGT (Confederación General del Trabajo), Héctor Daer, quien –para comenzar- indicó que no hay nada en el proyecto de ley que favorezca a los trabajadores. Respecto al período de prueba, afirmó que “elimina el preaviso y termina siendo un contrato sin indemnización”. “Estamos sacando las multas y estamos generando una especie de contrato a plazos, sin ningún tipo de restricción como el contrato a prueba”, sostuvo.

Más adelante, el gremialista manifestó: “Estamos vistiendo al Guasón con el traje de Batman”, respecto del nuevo escenario que habría en las relaciones laborales. Luego hizo un repaso de los artículos que considera que perjudican derechos laborales. Daer se refirió de manera específica a los artículos 93 y 93, incluidos en el capítulo de reforma laboral. Habló de la creación de la figura del colaborador y la modificación del despido discriminatorio.

El sindicalista también cuestionó la reinstalación del impuesto a las ganancias y les habló a los gobernadores, al señalar que los trabajadores que hoy no están alcanzados lo estarán como consecuencia del proceso de inflación. Además, Daer criticó al RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones), al afirmar que promueve las inversiones para las actividades extractivas sin la posibilidad de captar parte de las riquezas que generan.

Más críticas

Por su parte, Hugo Yasky, referente de la CTA (Central de Trabajadores de la Argentina), indicó que esta ley “crea la figura de monotributistas con cinco colaboradores” por lo que “haciendo un cálculo de las 409 mil pymes que hoy tienen esa cantidad de trabajadores, más de 600 mil personas podrían convertirse de inmediato en informales”.

Incluso, sostuvo: “Elimina sanciones a empleadores por contratar en negro o retener aportes” y “crea el fondo de cese y abarata el costo del despido, con lo cual favorece el despido sin causa”. También le permite a los empleadores “el despido discriminatorio”

Yasky manifestó que el proyecto “elimina la responsabilidad solidaria por flexibilizar trabajadores” y “alarga el período de prueba hasta un año, pasaríamos a ser el país con el período más largo del mundo”.

Incluso, sostuvo que habilita el pase a disponibilidad de trabajadores estatales por doce meses y elimina la moratoria previsional. “Viola el principio de la estabilidad laboral. Habilita a que por actividad sindical pueda ser despedido, y sólo paga una multa” y añadió: “Elimina la multa al empleador por no pagar a tiempo la indemnización por despido”. Y hasta “reduce la licencia anterior al parto de la mujer a 10 días”. “Cuando la reforma laboral la escriben 4 o 5 en los estudios de abogados, no piensan en la Argentina”, subrayó. “La productividad no se resuelve negreando ni explotando a la gente”, dijo.