Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Congreso Nacional está a punto de tomar una decisión que no se ve desde 2003: revertir un veto presidencial. En los próximos días, el Senado votará para insistir con la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma que el Gobierno de Javier Milei había rechazado por considerarla incompatible con el equilibrio fiscal.

La Cámara de Diputados ya dio el primer paso, aprobando la insistencia con 172 votos a favor. Ahora, todas las miradas están puestas en el Senado, donde se necesitan los dos tercios de los votos para convertir la ley en realidad.

De concretarse, será un hecho inédito en más de dos décadas. La última vez que se cayó un veto fue en 2003, durante la presidencia de Eduardo Duhalde, con la reducción de aranceles al azúcar.

Qué establece la Ley de Emergencia en Discapacidad

El proyecto busca actualizar prestaciones y pensiones vinculadas a la discapacidad, un reclamo histórico que cosechó amplio consenso opositor. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el costo fiscal rondaría entre el 0,25% y el 0,45% del PBI, aunque advierten que podría ser mayor.

Si Milei finalmente veta la emergencia del Hospital Garrahan, el Congreso también podría insistir, ya que esa ley fue aprobada con los mismos dos tercios.

Desde que asumió en diciembre de 2023, Milei vetó seis leyes: dos por aumentos jubilatorios, la de financiamiento universitario, la moratoria previsional, la emergencia en discapacidad y la ayuda a los damnificados por las inundaciones en Bahía Blanca.

Historial de vetos presidenciales

Raúl Alfonsín: 37 vetos totales

Carlos Menem: 95 vetos (18 revertidos)

Eduardo Duhalde: 13 vetos (7 anulados)

Cristina Kirchner: 3 vetos

Mauricio Macri: 5 vetos (todos confirmados)

Alberto Fernández: ningún veto total