El Gobierno de Javier Milei envió este lunes al Congreso el proyecto para reformar la Ley de Glaciares, una de las iniciativas que La Libertad Avanza pretende tratar durante el período de sesiones extraordinarias.

Desde la Oficina del Presidente se informó a través de un comunicado que el Presidente remitió al Parlamento “un proyecto de reforma de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares N° 26.639, con el objetivo de ordenar el marco normativo vigente, poner fin a interpretaciones arbitrarias y consolidar un esquema de federalismo ambiental plenamente compatible con la Constitución Nacional”.

“A más de 15 años de su sanción, la mal llamada Ley de Glaciares ha demostrado graves falencias interpretativas que generaron inseguridad jurídica, paralizaron inversiones productivas y afectaron el legítimo ejercicio de las competencias provinciales sobre los recursos naturales”, aseguraron desde el Poder Ejecutivo.

La Opinión Austral viene adelantando el tratamiento de este proyecto. De hecho, con el título “Ley de Glaciares: el Gobierno reabre el debate con inversiones condicionadas”, el suplemento Santa Cruz Produce introdujo este domingo en tema que llega a un Congreso reconfigurado y varias provincias siguiendo de cerca el avance de los proyectos mineros.

En Santa Cruz Produce se indicó que la discusión sobre la Ley 26.639 se sostiene desde su sanción en 2010. También que en ese entonces, el alcance del ambiente periglaciar quedó en el centro de las diferencias técnicas entre Nación, provincias, especialistas y empresas. El tema reaparecía por momentos y volvía a perder fuerza. Hasta ahora.

Incluso, que la dinámica cambió en dos planos: el político y el productivo. Por un lado, el Gobierno de Javier Milei llega a fin de año con una posición legislativa más sólida. Por el otro, la transición energética global y el impulso que dio el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) colocaron a los proyectos de cobre en una etapa decisiva. Esa combinación volvió a poner sobre la mesa la necesidad de revisar ciertos aspectos de la ley.

En este escenario, el punto que vuelve a generar debate es la definición del ambiente periglaciar. La interpretación que se aplica en la práctica incluye áreas amplias de alta montaña donde no se registran procesos criogénicos, algo que distintos actores vienen señalando desde hace años. Pero ahora, desde el oficialismo sostienen que “este es el momento” de avanzar.

“La reformulación de Ley de Glaciares es algo que no sé cuántos estadistas se le animan, por suerte nuestro Presidente sí. La aceptación social es distinta, pero la probabilidad de que estas inversiones [con RIGI] también es distinta. Ya tenés las compañías más grandes del mundo que dicen ‘este es mi proyecto’ y van a llevarlo adelante si tienen el RIGI”, señaló el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, en el marco de la XIX edición del Seminario Argentina Oro, Plata y Cobre, organizado por Panorama Minero en la Ciudad de Buenos Aires.

Con provincias atentas y proyectos de cobre avanzando hacia instancias decisivas, la discusión ingresa ahora en una etapa legislativa que ahora ya tiene un avance significativo que es el ingreso del proyecto al Congreso de la Nación.