El tratamiento está atravesado por diferencias entre el oficialismo y sus aliados. La Unión Cívica Radical (UCR) y el PRO condicionaron su acompañamiento a que el Gobierno asuma públicamente el compromiso de incorporar el proyecto en la convocatoria a sesiones extraordinarias.

De no existir esa garantía, ambos bloques evalúan respaldar la redacción original aprobada por Diputados, que establece restricciones más amplias sobre la publicidad de los juegos de azar y prohíbe el acceso de menores de edad a las plataformas de apuestas.

Fuentes parlamentarias señalaron que los bloques aliados reclaman un pronunciamiento público del ministro del Interior, Diego Santilli, para garantizar que la iniciativa tendrá continuidad legislativa. También pretenden que el dictamen contemple un combate efectivo al juego clandestino, restricciones publicitarias y mecanismos de control sobre las plataformas digitales.

Qué cambios tendría la Ley de Ludopatía en el Senado

La presidenta de la comisión de Salud, Ivana Arrascaeta, trabaja en la elaboración de un dictamen alternativo junto con aportes del senador fueguino Agustín Coto. La propuesta busca incorporar aspectos del proyecto que el Poder Ejecutivo envió al Congreso en mayo y modificar algunos de los puntos más restrictivos de la media sanción.

Según trascendió en el ámbito parlamentario, el despacho conservaría los principales objetivos de la iniciativa original, pero introduciría ajustes para fortalecer su sustento jurídico y contemplar las competencias de las provincias.

Entre los puntos que se mantendrían figuran las exigencias vinculadas con la identificación biométrica de los usuarios y los medios de pago. También se incorporaría un esquema de restricciones publicitarias similar al aplicado a la industria tabacalera.

De esta manera, la publicidad de apuestas online tendría limitaciones en la vía pública, las redes sociales y otros espacios de difusión. Las prohibiciones alcanzarían también a influencers, deportistas y camisetas deportivas, mientras que la promoción quedaría habilitada únicamente en salas de juego autorizadas.

Otro de los cambios previstos apunta a incorporar sanciones administrativas complementarias para ampliar las herramientas de fiscalización y control del juego ilegal.

La publicidad de las apuestas, el principal punto de conflicto

El artículo 8 del proyecto aprobado en Diputados concentra buena parte de las diferencias. Ese apartado establece una prohibición amplia de la publicidad, promoción y patrocinio de los juegos de azar y las apuestas en línea en prácticamente todos los ámbitos de comunicación.

El Gobierno considera que una regulación de ese alcance podría perjudicar a las empresas habilitadas y provocar que parte de los usuarios migre hacia plataformas clandestinas, que presentan mayores dificultades para su fiscalización.

La discusión también involucra a las provincias, que tienen competencias sobre los juegos autorizados y perciben recursos impositivos provenientes de esa actividad. Por eso, uno de los objetivos de las modificaciones sería establecer límites que permitan una regulación nacional sin avanzar sobre las atribuciones de las jurisdicciones.

En ese escenario, el debate enfrenta dos posiciones: quienes impulsan una regulación amplia de la publicidad como herramienta para prevenir la ludopatía y quienes priorizan el control del juego ilegal, la prohibición del acceso de menores y la continuidad de determinadas actividades comerciales vinculadas con las apuestas.

La Iglesia presiona para aprobar la iniciativa original

El tratamiento legislativo también está atravesado por el reclamo de la Iglesia, que busca que el Senado apruebe el proyecto tal como fue sancionado por la Cámara de Diputados.

En la antesala del plenario, representantes de la Comisión Episcopal de Pastoral Social tienen previsto acercarse al Palacio Legislativo para dialogar con los senadores e intentar acercar posiciones. También está prevista la participación del secretario general del Episcopado, monseñor Raúl Pizarro.

La Iglesia sostiene que la regulación es necesaria frente al crecimiento de la ludopatía, especialmente entre adolescentes y jóvenes, y el impacto que las apuestas digitales tienen sobre las familias.

En paralelo, las empresas del sector del juego rechazan un marco regulatorio que consideran demasiado restrictivo y sostienen que los esfuerzos deben concentrarse en combatir las plataformas ilegales. La discusión también alcanza a la actividad deportiva, debido a los vínculos comerciales y publicitarios que existen entre las compañías de apuestas y distintas instituciones.

Por qué el proyecto podría pasar a 2027 en Diputados

La aprobación de un dictamen y su eventual tratamiento en el recinto del Senado permitirían que el expediente conserve su estado parlamentario durante un año más.

El proyecto original obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados el 27 de noviembre de 2024. Por ese motivo, el tratamiento en el Senado resulta determinante para evitar que pierda estado parlamentario al cumplirse dos años de su aprobación en la Cámara baja.

Si el Senado introduce modificaciones y convierte el texto en una nueva versión, la iniciativa deberá regresar a Diputados para que los legisladores decidan si aceptan los cambios o insisten con la redacción original.

En este último caso, la Cámara baja necesitará reunir una mayoría de dos tercios para insistir con el texto que había aprobado inicialmente.

Así, aunque el Senado podría avanzar con un dictamen este miércoles y llevarlo al recinto el jueves 26, la definición legislativa podría extenderse hasta 2027. El resultado dependerá tanto de los cambios que consiga reunir el oficialismo como de la posición que adopten los bloques aliados y de la posibilidad de que el Gobierno garantice la continuidad del debate en sesiones extraordinarias.