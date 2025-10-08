Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Primera B de la Liga de los Barrios está entrando en zona caliente. Con la recta final cada vez más cerca, cada punto pesa como oro y la última fecha volvió a repartir emociones, goles y señales para lo que viene. El liderazgo continúa en manos de Globito Decadente con 28 puntos, aunque muy cerca aparecen Sol de América (27) y Don Bosco (27). Un pasito más atrás se ordenan Atlético 23 (26) y Juventud Santacruceña (26). El margen de error es mínimo: del tercero al décimo, la pelea por meterse en los playoffs está abierta.

En la fecha, Huracán Santacruceño y Atlanta igualaron 1–1, un reparto que deja a ambos en mitad de tabla y con tarea pendiente si pretenden trepar a la zona de definición. La Academia cayó 1–7 ante Juventud Unida. En un cruce clave de la parte alta, Don Bosco derrotó 3–1 a Villarreal y mantuvo su línea de resultados que lo sostiene en conversación directa por el ascenso.

La tarde también tuvo una exhibición de eficacia de Atlético 23, que goleó 5–1 a Ragazzi y se afirmó en el pelotón que persigue la cima. Y en el cierre, Sol de América venció 4–2 a Petrel, triunfo que lo dejó a tiro del puntero y, sobre todo, ratificó su poder de gol: acumula 48 tantos a favor, el registro más alto entre los de arriba.

Los números, Globito Decadente amontonó regularidad —8 triunfos, 4 empates y solo 1 derrota— y se sostiene con una defensa que respondió en los momentos bravos. Don Bosco y Sol de América exhiben ataques demoledores (30 y 48 goles a favor, respectivamente) y llegan con envión. En el segundo grupo aparecen Juventud Santacruceña, Salta y Atlanta, tres que alternaron buenas y malas pero conservan techo competitivo. Más atrás, nombres con historia como San Martín, J.H. Ortega o Atlético Federal necesitan una racha para no mirar de reojo la zona baja, donde Petrel, Pje. Aragón, Carboneros, Juventud Unida y Dep. Juniors pelean por despegar.

El reglamento de la categoría establece dos ascensos directos —para el 1.º y 2.º— y un cuadro de cuartos de final del 3.º al 10.º. Sobre el cierre de la fase regular está prevista la aplicación de una quita de puntos por resolución (informada por la organización) a un equipo, definición que puede incidir en el corte del pelotón que accede a la postemporada.

Fuente de resultados y posiciones: Qué Golazo.