La Asociación Independiente de Fútbol de los Barrios (AIFB) confirmó el cronograma oficial de la Fecha 11 del torneo de Primera A, que se disputará íntegramente hoy en la tradicional cancha Enrique Pino de Río Gallegos. Cinco encuentros le darán vida a una jornada repleta de fútbol popular, con varios equipos que buscan consolidarse en la parte alta de la tabla y otros que necesitan sumar para escapar del fondo.

El primer cruce de la fecha será a las 13:00, cuando Olimpia se mida con Matadero, en un duelo que promete intensidad desde el inicio. A las 15:00, será el turno de Belgrano, que enfrentará a Guemes en lo que se perfila como uno de los partidos más atractivos del día.

La jornada continuará a las 17:00 con el choque entre Club 240 y Los Halcones, dos equipos que buscan hacerse un lugar entre los protagonistas del torneo. Más tarde, a las 19:00, Palermo se enfrentará a Deportivo Chaco, en un duelo clave para las aspiraciones de ambos conjuntos.

El cierre de la fecha llegará a las 21:00, cuando Cóndor se cruce con Dorados FC bajo las luces de la Enrique Pino, en un encuentro que podría alterar posiciones en la parte media de la tabla.