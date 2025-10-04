Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Liga de Fútbol Sur confirmó la programación de la nueva fecha de Primera División y el fin de semana aceleró el pulso: Unión Santacruceña recibirá a Boxing Club mañana a las 17:45, en cancha de Boca. La acción continuará en jornada laboral, con dos nocturnos en cancha del “Boxing”: Bancruz vs. Boca, miércoles 8/10 a las 21:00, y UPP vs. Ferro YCF, jueves 9/10 a las 21:00.

El cruce del domingo asoma como un examen interesante para ambos. Unión Santacruceña viene de un arranque convincente en el Clausura y se hace fuerte en su identidad. Boxing, en tanto, mostró oficio y gol en el estreno del torneo y suma minutos valiosos tras las reprogramaciones que atravesó el calendario.

El miércoles, Bancruz volverá a presentarse ante su gente con la misión de confirmar sensaciones positivas y afinar la sintonía fina en los últimos metros. Enfrente estará Boca, que buscará levantar el rendimiento de las últimas semanas.

El jueves cerrará la semana UPP vs. Ferro YCF. El Lobo llega con dudas tras la abultada derrota ante Escorpión FC, mientras que Ferro necesita traducir en puntos los pasajes de buen juego que mostró en sus últimas presentaciones.