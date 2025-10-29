Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Liga de Fútbol Sur vivió una fecha intensa y repartida entre resultados que movieron la parte alta y un clásico que se definió por detalles. En el Gustavo Soulés, Boxing Club venció 1–0 a Hispano Americano gracias a la aparición de Tobías Agüero, atacante surgido del semillero albiverde que retornó en la semana a préstamo desde Comunicaciones para sumar minutos antes del Regional. El tanto alcanzó para un triunfo clave en la pelea por los puestos de arriba y para recuperar terreno tras un arranque irregular.

La jornada se había puesto en marcha con un golpe de efecto: Bancruz derrotó 4–3 a Ferrocarril YCF en un partido cambiante, de rachas y definiciones rápidas. El equipo de Esteban Arias venía de caer 0–2 frente a Escorpión FC y necesitaba una respuesta inmediata para no perder contacto con la punta; la encontró en un duelo que exigió sostener la diferencia hasta el cierre. Ferro, por su parte, volvió a padecer en los metros finales y continúa sin sumar: 0 puntos en 6 fechas, sin victorias en el Clausura.

Festejo “Azzurro” en el Emilio “Pichón” Guatti. FOTO: PRENSA BANCRUZ

El clásico entre Hispano y Boxing respondió al libreto de un cruce tenso, con márgenes mínimos y la eficacia como moneda de cambio. Agüero capitalizó su oportunidad y destrabó un encuentro que había ofrecido pocas grietas.

Con los resultados de la fecha, la tabla acomodó un escenario atractivo: Escorpión se mantuvo puntero con 15 puntos en 5 partidos, mientras que Bancruz quedó segundo con 15 en 6. Más atrás, Unión sumó 12 en 5 y Boxing se ubicó cuarto con 10 en 6. En el fondo, Boca RG y Ferro YCF continúan sin unidades.