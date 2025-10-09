Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Clausura de la Liga de Fútbol Sur tomó temperatura en la noche del miércoles con la victoria de Bancruz sobre Boca RG por 3 a 0. El equipo de Esteban Arias aprovechó su momento, sumó fuerte y dejó en evidencia la racha negativa del Xeneize, que volvió a irse con las manos vacías. Con ese resultado, el torneo mostró una foto nítida: Escorpión y Bancruz comparten la punta con 12 unidades en 4 presentaciones cada uno; Unión Santacruceña se acomodó detrás con 9 puntos en la misma cantidad de partidos; y Boxing y UPP quedaron en el lote de seis puntos, ambos también con 4 encuentros disputados.

El triunfo bancario tuvo doble impacto. Por un lado, sostuvo el paso ganador. Por el otro, profundizó el mal presente del equipo de Martín Morilla, que no consiguió sumar en cinco fechas y necesita un punto de inflexión para salir del último lugar.

Escorpión, con 12 puntos en 4, se mantiene al frente y pica en punta como candidato con un plantel muy reforzado. Bancruz, con el mismo registro (12 en 4), emparejó la línea en silencio y a paso firme. Detrás, Unión (9 en 4) confirma que no es una sorpresa lo que se vio: ganó los partidos que debía ganar y se sostuvo cerca de la cima. Boxing y UPP, con 6 en 4, quedaron a dos triunfos de los líderes; la diferencia es salvable. Hispano (3 en 4) mostró altibajos pero está lejos de mostrar regularidad. Ferro, con 0 en 3, arrastra un partido menos y tiene margen para reaccionar. Boca RG, con 0 en 5, acusó el golpe del miércoles y necesita un milagro.

Los números ordenaron la conversación, pero no clausuraron el debate: con calendarios apretados y planteles que alternarán ahora el torneo local con la preparación para el Torneo Regional Federal Regional, cada fecha promete mover el tablero. La tabla se lee fácil, en un Clausura que ofreció punteros sólidos y una mitad de tabla densa, el que resuelva mejor los pequeños detalles se va a quedar con mucho más que tres puntos. Por ahora, nadie puede relajarse.