La Liga de Fútbol Sur oficializó la programación de la Fecha 4 y la grilla asoma atractiva de punta a punta. La jornada abrirá el sábado 27 de septiembre, a las 21:00, con Hispano Americano vs. Escorpión en la cancha de Hispano. El domingo 28, en continuado, se jugarán Unión Santacruceña vs. Boxing Club (16:00, en Boca), UPP vs. Ferrocarril YCF (17:30, en Hispano) y Bancruz vs. Boca RG (18:00, en Boxing).

El arranque nocturno del sábado encuentra a Hispano con la chance de hacerse fuerte en casa frente a un Escorpión que llega entonado. El Alacrán mostró pegada y volumen de juego —incluida una goleada resonante— y pretende sostener esa curva ante un local que compitió bien y busca traducirlo en puntos.

El primer turno del domingo ofrecerá un choque de estilos en cancha de Boca: Unión Santacruceña lleva un inicio sólido, ordenado desde su estructura defensiva, y Boxing arriba con plantel largo y ambición de protagonismo tras un arranque con muchos goles.

Más tarde, en Hispano, UPP volverá a escena ante Ferro YCF. El Lobo, actual campeón de Liga y flamante clasificado al Regional, llega tras ganarle a Boca RG en el partido postergado; Ferro, por su parte, continúa puliendo su base joven.

La fecha se cerrará en cancha de Boxing con Bancruz vs. Boca RG, un cruce de históricos que siempre deja tela para cortar. Bancruz mostró oficio para cerrar partidos en momentos clave; Boca llega con el desafío de ajustar y capitalizar mejor sus avances para no sufrir en su área.