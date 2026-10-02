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Lionel Messi llegó durante las primeras horas de este viernes a la Argentina para afrontar los últimos días antes de su despedida de la Selección argentina. El astro rosarino arribó a su ciudad natal a bordo de una aeronave privada, acompañado por su círculo familiar más cercano.

El campeón del mundo en Qatar 2022 llegó junto a su esposa, Antonela Roccuzzo; sus hijos Thiago, Mateo y Ciro; y su madre, Celia Cuccittini.

Lionel Messi arribó este viernes a Rosario junto a su familia y se prepara para disputar su último partido oficial con la Selección argentina.

Cuando será la despedida

Aunque todavía no trascendió el cronograma que tendrá el capitán argentino durante su estadía en el país, se espera que este sábado pueda estar presente en el Estadio Monumental para acompañar a sus compañeros en el partido frente a Burkina Faso, previsto para las 21.

El momento central será el martes 6 de octubre. Desde las 20, la Selección argentina enfrentará a Benín en un encuentro que marcará la despedida oficial de Messi con la camiseta albiceleste.

El futbolista había anunciado su decisión de dejar la Selección el pasado 31 de agosto, luego de la participación argentina en el Mundial 2026. En aquel torneo, Messi tuvo una destacada actuación, con ocho goles y cuatro asistencias, aunque el equipo nacional cayó ante España en la final.

La carta de puño y letra con la que Messi anunció su retiro de la Selección Argentina.

Más de 20 años con la Selección argentina

Messi construyó una trayectoria de más de dos décadas con la camiseta argentina. Hasta el momento, disputó 207 partidos, convirtió 125 goles y aportó 66 asistencias.

Durante ese recorrido, fue protagonista de una de las etapas más exitosas de la Selección. Conquistó la Copa América 2021, la Finalissima, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

En la actual fecha FIFA, la Selección argentina comenzó con una goleada por 4-0 ante Bolivia en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Los goles fueron convertidos por Lautaro Martínez, Nicolás Paz, Cristian Romero y José Manuel López.

Ahora, todas las miradas estarán puestas en el martes 6 de octubre, cuando Messi vuelva a vestir la camiseta argentina en el que será su último partido oficial con la Selección.