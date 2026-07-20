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Lionel Messi rompió el silencio este lunes por la tarde luego de la derrota de la Selección Argentina en la final del Mundial de Estados Unidos 2026. A través de un extenso posteo en su cuenta de Instagram, el capitán argentino compartió sus sensaciones tras la caída por 1-0 frente a España y dejó un mensaje de agradecimiento para los hinchas.

La publicación estuvo acompañada por una imagen tomada apenas finalizado el encuentro. En la foto se lo ve con la medalla de plata colgada en el cuello y mirando emocionado hacia las tribunas, donde miles de argentinos continuaban alentando al equipo pese al duro golpe de haber quedado a las puertas del título.

“El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno… Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo”, escribió Messi.

En su mensaje, el capitán también destacó el recorrido de la Albiceleste durante los últimos años y el lugar que volvió a ocupar en la élite del fútbol internacional.

“Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo”, expresó.

Además, agradeció el respaldo recibido durante toda la competencia y valoró la unión que generó el equipo entre los argentinos.

“Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos”, señaló.

Antes de cerrar su publicación, Messi también tuvo palabras de reconocimiento para el nuevo campeón del mundo: “También quiero felicitar a España por el campeonato”.

El mensaje del capitán rápidamente se viralizó en las redes sociales y en pocos minutos recibió millones de “Me gusta” y miles de comentarios de apoyo de hinchas, compañeros y figuras del deporte, que destacaron tanto sus palabras como el recorrido de la Selección Argentina en el Mundial de Estados Unidos 2026.